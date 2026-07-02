STJD marca julgamento de recursos de dupla do Palmeiras

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará os recursos envolvendo o zagueiro Alexander Barboza e o meia-atacante Allan, ambos do Palmeiras. A Corte marcou o julgamento para esta sexta-feira (3), a partir das 9h30.

O defensor foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre “qualquer violação à ética esportiva”. Assim, o argentino pegou dois jogos de suspensão, sendo que já cumpriu um deles.

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Na época, Barboza ainda defendia o Botafogo e acabou expulso em um clássico diante do Flamengo. O zagueiro levou cartão vermelho por impedir chance clara do rival. Em seguida, xingou o árbitro Anderson Daronco, que fez o relato na súmula.

Por outro lado, Allan foi enquadrado no artigo 254, que cita casos de conduta violenta. Na ocasião, o jogador levou o vermelho contra a Chapecoense, no último antes da pausa para a Copa do Mundo. Aliás, ele também pegou dois jogos de suspensão, incluindo a automática.

Se a defesa do Palmeiras conseguir êxito em seu recurso, Barboza estará liberado para fazer sua estreia diante do Coritiba, no primeiro jogo após o Mundial. Entretanto, Allan terá que cumprir a suspensão automática diante dos paranaenses. Se a decisão do Tribunal for desfavorável, ele também não enfrentará o Atlético.

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