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Cabo Verde proíbe perguntas sobre investigação de estupro de jogador

Cabo Verde proíbe perguntas sobre investigação de estupro de jogador
Cabo Verde proíbe perguntas sobre investigação de estupro de jogador -

A seleção de Cabo Verde proibiu perguntas sobre o capitão Ryan Mendes, que responde a uma acusação de estupro feita por uma brasileira. Na entrevista coletiva antes do jogo contra a Argentina, no Hard Rock Stadium, nos arredores de Miami, o técnico Bubista e o lateral-esquerdo Stopira não falaram sobre o assunto.

Antes de abrir a coletiva no estádio, o diretor de comunicação de Cabo Verde avisou que os jornalistas só poderiam perguntar sobre a partida. Mesmo assim, três profissionais tentaram questionar a delegação sobre a denúncia contra o capitão, mas o assessor barrou as perguntas.

O primeiro a tentar foi um repórter norte-americano, que fez a pergunta em inglês. No entanto, Bruno Moura, assessor de imprensa da seleção cabo-verdiana, interrompeu. Minutos depois, outro jornalista dos EUA fez nova tentativa. Foi barrado de novo.

Até que um repórter brasileiro, no final da coletiva, insistiu. Ele queria saber como o jogador estava psicologicamente. “Este assunto está proibido. Não vai fazer outra pergunta?”, disse Moura.

A coletiva, entretanto, e encerrou poucos minutos depois sem que o treinador e o atleta fizessem comentários a respeito do capitão da equipe.

Ryan Mendes, de 36 anos, atua no Igdir FK, da Turquia, e disputou os três jogos de Cabo Verde na fase de grupos do Mundial. A seleção avançou à segunda fase e enfrentará a Argentina.

O CASO

Segundo a denúncia, o caso aconteceu em 27 de março, em um hotel em Auckland, onde a delegação cabo-verdiana estava hospedada para a disputa do Fifa Series, um torneio amistoso entre seleções. A brasileira trabalhava como intérprete e apoio operacional da equipe africana, contratada pela Federação Neozelandesa de Futebol.

De acordo com o relato à polícia, ela recebeu convite para uma reunião após a partida contra o Chile, mas deixou o local por se sentir mal. Pouco depois, ao abrir a porta do quarto acreditando se tratar de uma demanda de trabalho, teria sido agredida fisicamente e estuprada por Ryan Mendes.

Ainda conforme a denúncia, a vítima apresentou fotos de hematomas em várias partes do corpo e procurou uma clínica especializada no atendimento a sobreviventes de violência sexual. Um relatório médico, inclusive, apontou lesões em diferentes partes do corpo e no exame genital.

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