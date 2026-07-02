Flamengo terá força máxima contra o River Plate; veja escalação

O Flamengo volta a campo nesta sexta-feira (3), às 15h30 (de Brasília), para seu primeiro jogo depois de pouco mais de um mês. Afinal, o Rubro-Negro enfrentará o River Plate, na partida que marcará o teste inicial do elenco nesta intertemporada. Dessa maneira, o técnico Leonardo Jardim mandará o que tiver de melhor à disposição para enfrentar os argentinos.

A única baixa entre os jogadores que viajaram a Lagos é Léo Ortiz. O zagueiro ainda não voltou aos treinos integrais com os companheiros e iniciou a intertemporada realizando trabalhos internos na academia.

O defensor ainda se recupera de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, sofrida na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, na última partida antes da paralisação para a Copa do Mundo. Como Léo Pereira e Danilo estão a serviço da Seleção Brasileira, João Victor deve ganhar uma chance como titular ao lado de Vitão.

Assim, o provável Flamengo para enfrentar o River Plate tem: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Bruno Henrique, Samuel Lino e Pedro.

Flamengo terá problemas na armação

O clube carioca segue com problemas na criação das jogadas nesta intertemporada. Arrascaeta está de férias após eliminação do Uruguai e ainda se recupera de uma lesão na panturrilha direita. Por outro lado, Carrascal segue a serviço da Colômbia, assim como Lucas Paquetá, que lesionou a coxa esquerda e está com a Seleção Brasileira. Dessa maneira, Luiz Araújo desponta como favorito para ficar com a vaga.

A comissão técnica planeja usar os principais jogadores à disposição diante do River Plate e Benfica – este no próximo dia 11 -, com os jovens da base ganhando chances na etapa final. Contra o Lausanne, da Suíça, os garotos do Ninho começarão como titulares.

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