Pochettino bate recorde no comando da seleção dos Estados Unidos

Mauricio Pochettino alcançou uma marca histórica no comando dos Estados Unidos. Com a vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, nesta quarta-feira (1º), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, o treinador se tornou o técnico com mais vitórias pela seleção americana na história do torneio.

O triunfo foi o terceiro de Pochettino nesta edição do Mundial. Antes da vitória no mata-mata, os Estados Unidos já haviam vencido Paraguai e Austrália na fase de grupos. Assim, o argentino superou Bruce Arena e Robert Millar, que dividiam o recorde anterior com duas vitórias cada.

Arena atingiu a marca em 2002, quando levou os Estados Unidos às quartas de final da Copa. Naquela campanha, a seleção americana venceu Portugal na fase de grupos e depois eliminou o México nas oitavas. Já Millar somou seus dois triunfos em 1930, primeira edição do Mundial, quando os americanos venceram Bélgica e Paraguai e chegaram à semifinal.

Fim de jejum

Além disso, a classificação teve peso especial para o futebol do país. Os Estados Unidos não venciam um jogo eliminatório de Copa desde 2002. Por isso, o resultado contra a Bósnia quebrou um jejum longo e aumentou a confiança da equipe antes de um confronto mais exigente nas oitavas de final.

A vitória também reforçou a reação do time em uma noite de pressão. Folarin Balogun abriu o placar, mas recebeu cartão vermelho no segundo tempo. Mesmo com um jogador a menos, os americanos sustentaram a vantagem e ainda ampliaram com Malik Tillman, em cobrança de falta, já na reta final da partida.

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Agora, Pochettino tenta transformar a marca individual em uma campanha ainda mais forte. Os Estados Unidos enfrentam a Bélgica na segunda-feira (6), às 21h de Brasília, no Lumen Field, em Seattle. Quem avançar seguirá vivo na briga por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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