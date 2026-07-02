O México tem a campanha perfeita na Copa do Mundo até aqui. Com quatro vitórias em quatro jogos, e ainda sem levar gols neste Mundial, os mexicanos estão vivendo um sonho de poder se classificar para as quartas de final, mas para isso acontecer, ‘La Tri’ vai precisar vencer a Inglaterra, no próximo domingo, às 21h (de Brasília), no Azteca.

A forma recente do México na Copa do Mundo é algo que Thomas Tuchel se preocupa – além da altitude da Cidade do México – mas outro fator curioso também pode estar tirando o sono do técnico alemão da Inglaterra. Coincidentemente, das quatro seleções que foram derrotadas pelos mexicanos nesta Copa do Mundo, três delas não estão mais com seus técnicos. A única que ainda segue com o treinador no cargo é a África do Sul.

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O México superou na fase de grupos, além da África do Sul, a República Tcheca e a Coreia do Sul. As duas seleções foram derrotadas pelo México e não passaram da primeira fase da Copa do Mundo. O técnico Hong Myung-Bo, da Coreia do Sul, pediu demissão por não ter classificado a seleção para a fase 16 avos de final da competição. Myung-Bo, inclusive, chegou a ser alvo de ameaças de morte pelo desempenho pífio no torneio.

Já na República Tcheca, apesar de ser o comandante do retorno da seleção a uma Copa do Mundo depois de 20 anos, o técnico Miroslav Koubek pediu demissão do cargo após uma campanha de um empate e duas derrotas na fase de grupos. Koubek afirmou que um dos motivos da sua saída, além dos resultados, foi “uma campanha midiática baseada em meias verdades e invenções”.

Sendo assim, por último, o Equador, rival vencido pelo México na fase 16 avos de final, também não está mais com o treinador Sebastían Beccacece. Desse modo, o argentino, que já estava em fim de contrato com a seleção do país, entregou o cargo após a derrota por 2 a 0 para os mexicanos.

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