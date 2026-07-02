O técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, destacou a evolução da equipe, mas não colocou a seleção como favorita na Copa do Mundo. O treinador também agradeceu aos elogios de Luis de la Fuente, da Espanha. A declaração aconteceu antes do jogo contra Gana, pela fase 16 avos, nesta sexta-feira (3/7).

“Eu sei que isso é um elogio por parte do professor De La Fuente e agradeço por isso. Prefiro não estar nessa posição de favorito, mas, sempre que tivermos de assumir essa responsabilidade, a equipe correspondeu. Isso mostra o crescimento da Colômbia nesse aspecto”, disse Lorenzo.

“Tirando o jogo contra Portugal, nas outras partidas, inclusive nos amistosos anteriores, diziam que éramos os favoritos, e a equipe aprendeu a lidar com esse peso. É uma responsabilidade grande, principalmente porque ainda restam seleções excelentes, e o que estamos vendo é que a diferença entre quem avança e quem fica pelo caminho é muito pequena. Tomara que, desta vez, essa margem esteja a nosso favor.

Elogios a Gana

Néstor também elogiou a seleção de Gana e destacou as dificuldades que times considerados inferiores têm levado às equipes favoritas nesta Copa do Mundo:

“É uma equipe organizada, mas agressiva quando pressiona e também quando ataca. Os jogadores de Senegal, de Gana, da Argélia e do Marrocos atuam nos melhores clubes da Europa. Já não dá mais para generalizar as seleções africanas por uma característica específica, além da força física, já que são muito bem dotadas nesse aspecto. No que diz respeito à qualidade técnica e às características dos jogadores, aquela ideia que existia de que eles apenas corriam já ficou para trás. Eles jogam muito bem”, frisou.

A seleção colombiana enfrentará Gana nesta sexta-feira, às 22h30 (de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa.

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