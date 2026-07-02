Justin Bieber pode ser atração no show do intervalo na final da Copa

Justin Bieber tem a chance de ser a principal atração no show do intervalo durante a final da Copa do Mundo, marcada para ser disputada em 19 de julho, em Miami. A Fifa já iniciou as negociações para que o astro esteja presente na decisão. A informação é do site norte-americano TMZ, especializado em notícias sobre celebridades.

Outros grandes nomes da indústria musical, como Madonna, Shakira e BTS também estariam cotados para o show histórico na pausa do confronto de futebol mais importante da temporada.

Aliás, Justin e sua esposa, Hailey Bieber, acompanharam jogos da Copa do Mundo, incluindo a estreia do Canadá no BMO Field, em Toronto, ainda em junho. Isto aumento os rumores sobre um possível show.

A decisão da Fifa será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026. O espetáculo também terá curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay. A iniciativa marca mais um passo da Fifa na tentativa de aproximar a Copa do modelo de entretenimento esportivo dos Estados Unidos.

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