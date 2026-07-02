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Justin Bieber pode ser atração no show do intervalo na final da Copa

Justin Bieber pode ser atração no show do intervalo na final da Copa
Justin Bieber pode ser atração no show do intervalo na final da Copa -

Justin Bieber tem a chance de ser a principal atração no show do intervalo durante a final da Copa do Mundo, marcada para ser disputada em 19 de julho, em Miami. A Fifa já iniciou as negociações para que o astro esteja presente na decisão. A informação é do site norte-americano TMZ, especializado em notícias sobre celebridades.

Outros grandes nomes da indústria musical, como Madonna, Shakira e BTS também estariam cotados para o show histórico na pausa do confronto de futebol mais importante da temporada.

Aliás, Justin e sua esposa, Hailey Bieber, acompanharam jogos da Copa do Mundo, incluindo a estreia do Canadá no BMO Field, em Toronto, ainda em junho. Isto aumento os rumores sobre um possível show.

A decisão da Fifa será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026. O espetáculo também terá curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay. A iniciativa marca mais um passo da Fifa na tentativa de aproximar a Copa do modelo de entretenimento esportivo dos Estados Unidos.

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