Grêmio se antecipa e fecha pré-contrato com Mandaca

A diretoria do Grêmio fechou de forma oficial a assinatura de um pré-contrato com o volante Mandaca, um dos principais destaques do Juventude. O meio-campista de 24 anos possui vínculo com a equipe de Caxias do Sul somente até o encerramento de dezembro. Por esse motivo, o atleta ficou juridicamente livre para acertar o futuro com qualquer outra agremiação a partir do encerramento de junho.

Os dirigentes tricolores têm o forte desejo de contar com o reforço imediatamente nos treinamentos do técnico Luis Castro. No entanto, a cúpula do Juventude adota uma postura firme nos bastidores e exige o pagamento de uma compensação financeira para liberar o jogador antes do término do contrato atual.

Ótimos números criam interesse do Grêmio

Mandaca defende as cores do Juventude desde o início da temporada de 2023. Naquela oportunidade, o atleta desembarcou no Estádio Alfredo Jaconi por meio de um empréstimo do Corinthians, clube responsável por sua formação básica no futebol paulista. Devido ao bom desempenho em campo, a diretoria do time da Serra Gaúcha comprou os seus direitos econômicos em definitivo no ano seguinte.

Ao longo de sua passagem por Caxias do Sul, o volante construiu uma história de regularidade física e tática. No total, o meio-campista disputou 143 partidas oficiais com a camisa alviverde, registrando 15 gols anotados e distribuindo 10 assistências para os companheiros. Esses ótimos números despertaram o monitoramento do Grêmio, que busca rejuvenescer e dar maior poder de marcação ao setor de meio-campo do elenco.

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