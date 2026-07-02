Internacional encaminha a contratação de Calebe para o meio-campo

A diretoria do Internacional costurou um acordo verbal e encaminhou a contratação do meio-campista Calebe, que atualmente defende as cores do Fortaleza. De fato, os clubes alinharam os principais pontos da negociação, restando apenas o cumprimento dos trâmites burocráticos e a assinatura dos documentos para o anúncio oficial do novo reforço do elenco gaúcho.

A engenharia financeira da transferência estabelece a chegada do jogador por meio de um empréstimo válido até o encerramento desta temporada de 2026. Além disso, os dirigentes do Internacional fixaram uma cláusula com opção de compra estipulada em 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual) para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta após o término do vínculo provisório.

Trâmites finais e viagem agendada para Porto Alegre

Calebe tem 26 anos e iniciou a sua trajetória no futebol profissional passando pelas categorias de base do São Paulo. A saber, o meio-campista também acumula bagagem internacional no currículo devido a uma experiência no futebol europeu, onde vestiu a camisa do Alavés, da Espanha, antes de retornar ao cenário brasileiro.

Assim, o armador finalizará os últimos detalhes logísticos e viajará rumo a Porto Alegre nos próximos dias. Na capital gaúcha, o novo contratado realizará os tradicionais exames médicos obrigatórios nas dependências do clube e assinará o vínculo definitivo antes de iniciar os treinamentos no CT.

Reforço estratégico para o setor de criação do Internacional

Por fim, a chegada de Calebe preenche uma lacuna importante no planejamento da comissão técnica para a sequência das competições nacionais. A diretoria do Internacional buscava um nome com características de velocidade e boa visão de jogo para aumentar as opções de rotação no setor de armação ofensiva.

Como o calendário do futebol brasileiro exige bastante do condicionamento físico dos atletas, a comissão técnica enxerga Calebe como uma peça fundamental para oxigenar o meio-campo. O jogador disputará posição em um setor que sofreu com o desgaste físico antes da pausa para o torneio de seleções, oferecendo uma nova dinâmica tática para os confrontos do segundo semestre.

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