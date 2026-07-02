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Portugal vira sobre a Croácia e enfrenta a Espanha nas oitavas de final da Copa

TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal celebrates after scoring his team?s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal celebrates after scoring his team?s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Dan Mullan/Getty Images) -

Portugal está nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção portuguesa venceu a Croácia por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), no BMO Field, em Toronto, pelos 16 avos de final, e avançou no mata-mata. Perisic abriu o placar no início do segundo tempo, Cristiano Ronaldo empatou de pênalti, e Gonçalo Ramos marcou o gol da virada nos acréscimos.  A partida teve contorno dramático porque, após o gol português, a Croácia marcou o que seria o empate, mas teve seu gol anulado pelo VAR.

Agora, Portugal enfrentará a Espanha na próxima fase. A partida ocorrerá na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, Texas (EUA).

Primeiro Tempo

Portugal dominou a posse de bola no primeiro tempo, mas teve dificuldade para transformar o controle em chances claras. A Croácia começou assustando aos 2 minutos, quando Vlasic cruzou rasteiro para Budimir, que finalizou fraco e facilitou a defesa de Diogo Costa. Depois disso, a seleção portuguesa assumiu o campo de ataque. Aos 4, Rafael Leão avançou pela esquerda e cruzou para Bruno Fernandes, que finalizou no meio da área e obrigou Livakovic a fazer grande defesa. Aos 8, Pedro Neto cortou Perisic pela direita e cruzou com perigo, mas a bola passou por Cristiano Ronaldo e também pelo goleiro croata.

Com linhas baixas, a Croácia fechou os espaços e levou Portugal a insistir nos cruzamentos. Aos 15, Renato Veiga subiu livre após escanteio de Nuno Mendes, porém cabeceou por cima. Em seguida, Rúben Dias levou cartão amarelo por atingir Budimir com o cotovelo em disputa aérea. Depois da parada para hidratação, a Croácia tentou ter mais posse, mas não encontrou saída em velocidade. Portugal retomou o controle e voltou a ameaçar aos 32, quando Bruno Fernandes bateu firme quase sem ângulo e parou em Livakovic. Já aos 45, João Cancelo cruzou, Stanisic cortou parcialmente, e Rafael Leão, livre, pegou mal na sobra e isolou.

Virada e drama nos acréscimos

O segundo tempo começou mais aberto e com chances dos dois lados. Logo no primeiro minuto, Nuno Mendes invadiu a área com liberdade, mas preferiu tocar para Cristiano Ronaldo e perdeu grande oportunidade. Em seguida, aos 2 minutos, Kovacic ganhou a disputa na entrada da área, finalizou de esquerda, e Diogo Costa defendeu com os pés. Aos 7, a Croácia aproveitou melhor seu momento. Vlasic acionou Stanisic pela direita, o lateral cruzou, a bola passou por Matanovic e Rúben Dias, e sobrou para Perisic dominar e bater na saída do goleiro.

Depois do gol croata, a partida ganhou ritmo. Aos 11 minutos, Matanovic chegou a mandar para a rede, mas o árbitro anulou o lance por impedimento de Vlasic no início da jogada. Portugal respondeu aos 12, quando Rafael Leão cortou para dentro e acertou uma bomba no travessão. Aos 15, Cristiano Ronaldo também marcou, após lançamento de João Cancelo, porém o impedimento do camisa 7 acabou confirmado pelo VAR. Pouco depois, Roberto Martínez mexeu em bloco e colocou Bernardo Silva, Francisco Conceição, Semedo e Gonçalo Ramos.

Final espetacular

A pressão portuguesa deu resultado aos 20 minutos, depois de nova intervenção do VAR. A arbitragem marcou pênalti em Renato Veiga, agarrado por Vlasic dentro da área. Aos 22, Cristiano Ronaldo bateu no meio do gol e empatou a partida. Além disso, o gol teve peso histórico, já que foi o primeiro do atacante em um mata-mata de Copa do Mundo. Mesmo assim, a Croácia não recuou. Aos 29, Kovacic disparou pelo meio e acertou a trave. No rebote, tentou um voleio, mas Diogo Costa fez outra defesa importante. Aos 31, Matanovic recebeu dentro da área, cortou a marcação e finalizou cruzado, porém o goleiro português fechou bem o ângulo.

A Croácia ainda chegou a marcar de novo aos 34 minutos, com Sucic, mas a arbitragem anulou por impedimento. Depois, Cristiano Ronaldo saiu insatisfeito aos 36, substituído por Rúben Neves. O jogo seguiu tenso até os acréscimos. Aos 43, Sucic cruzou da direita, e Pasalic cabeceou com muito perigo para fora. Já aos 48, Portugal encontrou a virada. Rafael Leão recebeu pela esquerda e cruzou mais uma vez para a área. Dessa vez, Gonçalo Ramos subiu entre dois defensores e cabeceou para o fundo das redes de Livakovic.

Já nos acréscimos, os croatas empataram a partida, mas o gol de Gvardiol foi anulado pelo VAR por toque de cabeça de Matanovic no meio da área.

PORTUGAL 2 x 1 CROÁCIA

Copa do Mundo — 16 avos de final
Data: 2 de julho de 2026
Local: BMO Field, Toronto, Canadá
PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo (Gonçalo Ramos, 18’/2ºT), Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha (Bernardo Silva, 17’/2ºT), Bruno Fernandes (Semedo, 18’/2ºT); Pedro Neto (Francisco Conceição, 18’/2ºT), Cristiano Ronaldo (Rúben Neves, 36’/2ºT) e Rafael Leão; Técnico: Roberto Martínez
CROÁCIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo e Pongracic; Kovacic (Kramaric, 50’/2ºT), Modric, Sucic, Baturina (Pasalic, 27’/2ºT), Vlasic (Gvardiol, 46’/2ºT) e Perisic; Budimir (Matanovic, intervalo); Técnico: Zlatko Dalic
Gols: Perisic, aos 7’/2ºT (0-1); Cristiano Ronaldo, aos 22’/2ºT (1-1); Gonçalo Ramos, aos 48’/2ºT (2-1)
Árbitro: Espen Eskas (NOR)
Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)
VAR: Christian Dingert (ALE)
Cartão Amarelo: Rúben Dias e Modric
Cartão Vermelho: não houve

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