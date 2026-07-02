Flamengo confirma amistoso contra o Olímpia na Arena Mané Garrincha

A diretoria do Flamengo confirmou mais um compromisso oficial para o período de intertemporada do elenco. O Rubro-Negro enfrentará o Olímpia, do Paraguai, no dia 17 de julho, às 20h. O confronto acontecerá na Arena Mané Garrincha, em Brasília, funcionando como o último teste prático da equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim antes do reinício do Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica enxerga a partida em solo nacional como uma excelente oportunidade para realizar os ajustes finais no time titular. O jogo servirá de laboratório antes do duelo contra a Chapecoense, agendado para a Arena Condá, em Chapecó, que marcará o retorno oficial do clube às competições valendo pontos.

Delegação do Flamengo cumpre rotina de amistosos na Europa

Antes de desembarcar na capital federal, o Flamengo cumprirá uma agenda cheia de amistosos internacionais no continente europeu. O primeiro desafio acontece já nesta sexta-feira diante do River Plate, da Argentina, na região de Algarve, em Portugal. Para este embate sul-americano, o treinador mandará a campo uma formação com força máxima.

A única ausência confirmada no elenco é o zagueiro Léo Ortiz. O defensor cumpre um cronograma específico de fisioterapia para tratar uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, sofrida no embate contra o Coritiba. Por esse motivo, o atleta continua fora das atividades táticas com o restante do grupo.

Escalação provável e sequência de jogos internacionais

A comissão técnica desenhou a provável estrutura do Flamengo para iniciar o confronto diante dos argentinos com: Rossi; Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Bruno Henrique, Samuel Lino e Pedro.

Logo após o término do jogo contra o River Plate, o elenco rubro-negro continuará em solo europeu para mais dois exames táticos de peso. A equipe enfrentará o Benfica no dia 8 de julho e, na sequência, medirá forças com o Lausanne, da Suíça, no dia 11 de julho. Toda essa maratona de viagens visa consolidar o modelo tático ideal e aprimorar os índices físicos dos jogadores para o segundo semestre.

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