Em jogo dramático, CR7 encerra recorde negativo e faz seu primeiro gol em mata-mata

Após nove jogos de mata-mata em Copas do Mundo, Cristiano Ronaldo finalmente encerrou o incômodo jejum e marcou seu primeiro gol, nesta quinta-feira (2). E foi logo em uma noite com contornos dramáticos. Afinal, Portugal eliminou a Croácia, por 2 a 1, com direito a gol anulado do rival nos acréscimos, pela segunda fase.

A partida em Toronto teve controle luso no primeiro tempo. Mesmo assim, os croatas abriram o placar, com Perisic. Na segunda etapa, CR7 chegou a balançar as redes com um golaço, mas o gol foi anulado por impedimento.

Sete minutos depois, Portugal teve um pênati a seu favor, depois de revisão do VAR. O craque bateu no meio gol, igualou a partida e pôs fim a um recorde negativo que não combinava com CR7. Mais tarde, foi substituído e viu Gonçalo Ramos ser o heroi da classificação.

Ao todo, eram oito jogos, por cinco Copas diferentes, sem conseguir ser decisivo a favor de sua seleção – sem gol ou assistência. Isso para um jogador que marcou pela 976ª vez na carreira – 11 em Mundiais, somando o gol desta quinta.

Portugal agora enfrenta a Espanha pelas oitavas da Copa do Mundo, na próxima segunda-feira, às 16h, em Dallas. O sonho do título inédito está vivo, e Cristiano, aos 41 anos de idade, terá uma nova chance de brilhar.