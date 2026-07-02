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Em jogo dramático, CR7 encerra recorde negativo e faz seu primeiro gol em mata-mata

TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal celebrates after scoring his team?s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal celebrates after scoring his team?s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Dan Mullan/Getty Images) -

Após nove jogos de mata-mata em Copas do Mundo, Cristiano Ronaldo finalmente encerrou o incômodo jejum e marcou seu primeiro gol, nesta quinta-feira (2). E foi logo em uma noite com contornos dramáticos. Afinal, Portugal eliminou a Croácia, por 2 a 1, com direito a gol anulado do rival nos acréscimos, pela segunda fase.

A partida em Toronto teve controle luso no primeiro tempo. Mesmo assim, os croatas abriram o placar, com Perisic. Na segunda etapa, CR7 chegou a balançar as redes com um golaço, mas o gol foi anulado por impedimento.

Sete minutos depois, Portugal teve um pênati a seu favor, depois de revisão do VAR. O craque bateu no meio gol, igualou a partida e pôs fim a um recorde negativo que não combinava com CR7. Mais tarde, foi substituído e viu Gonçalo Ramos ser o heroi da classificação.

Ao todo, eram oito jogos, por cinco Copas diferentes, sem conseguir ser decisivo a favor de sua seleção – sem gol ou assistência. Isso para um jogador que marcou pela 976ª vez na carreira – 11 em Mundiais, somando o gol desta quinta.

Portugal agora enfrenta a Espanha pelas oitavas da Copa do Mundo, na próxima segunda-feira, às 16h, em Dallas. O sonho do título inédito está vivo, e Cristiano, aos 41 anos de idade, terá uma nova chance de brilhar.

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