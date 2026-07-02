Portugal vira no fim, elimina Croácia e enfrenta Espanha nas oitavas da Copa

Portugal está nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção portuguesa venceu a Croácia por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), no BMO Field, em Toronto, pelos 16 avos de final, e avançou no mata-mata. Perisic abriu o placar no início do segundo tempo, Cristiano Ronaldo empatou de pênalti, e Gonçalo Ramos marcou o gol da virada nos acréscimos. A partida teve contorno dramático porque, após o gol português, a Croácia marcou o que seria o empate, mas teve seu gol anulado pelo VAR.

Agora, Portugal enfrentará a Espanha na próxima fase. A partida ocorrerá na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, Texas (EUA).

Primeiro Tempo

Portugal dominou a posse de bola no primeiro tempo, mas teve dificuldade para transformar o controle em chances claras. A Croácia começou assustando aos 2 minutos, quando Vlasic cruzou rasteiro para Budimir, que finalizou fraco e facilitou a defesa de Diogo Costa. Depois disso, a seleção portuguesa assumiu o campo de ataque. Aos 4, Rafael Leão avançou pela esquerda e cruzou para Bruno Fernandes, que finalizou no meio da área e obrigou Livakovic a fazer grande defesa. Aos 8, Pedro Neto cortou Perisic pela direita e cruzou com perigo, mas a bola passou por Cristiano Ronaldo e também pelo goleiro croata.

Com linhas baixas, a Croácia fechou os espaços e levou Portugal a insistir nos cruzamentos. Aos 15, Renato Veiga subiu livre após escanteio de Nuno Mendes, porém cabeceou por cima. Em seguida, Rúben Dias levou cartão amarelo por atingir Budimir com o cotovelo em disputa aérea. Depois da parada para hidratação, a Croácia tentou ter mais posse, mas não encontrou saída em velocidade. Portugal retomou o controle e voltou a ameaçar aos 32, quando Bruno Fernandes bateu firme quase sem ângulo e parou em Livakovic. Já aos 45, João Cancelo cruzou, Stanisic cortou parcialmente, e Rafael Leão, livre, pegou mal na sobra e isolou.

Virada e drama nos acréscimos

O segundo tempo começou mais aberto e com chances dos dois lados. Logo no primeiro minuto, Nuno Mendes invadiu a área com liberdade, mas preferiu tocar para Cristiano Ronaldo e perdeu grande oportunidade. Em seguida, aos 2 minutos, Kovacic ganhou a disputa na entrada da área, finalizou de esquerda, e Diogo Costa defendeu com os pés. Aos 7, a Croácia aproveitou melhor seu momento. Vlasic acionou Stanisic pela direita, o lateral cruzou, a bola passou por Matanovic e Rúben Dias, e sobrou para Perisic dominar e bater na saída do goleiro.

Depois do gol croata, a partida ganhou ritmo. Aos 11 minutos, Matanovic chegou a mandar para a rede, mas o árbitro anulou o lance por impedimento de Vlasic no início da jogada. Portugal respondeu aos 12, quando Rafael Leão cortou para dentro e acertou uma bomba no travessão. Aos 15, Cristiano Ronaldo também marcou, após lançamento de João Cancelo, porém o impedimento do camisa 7 acabou confirmado pelo VAR. Pouco depois, Roberto Martínez mexeu em bloco e colocou Bernardo Silva, Francisco Conceição, Semedo e Gonçalo Ramos.

Final espetacular

A pressão portuguesa deu resultado aos 20 minutos, depois de nova intervenção do VAR. A arbitragem marcou pênalti em Renato Veiga, agarrado por Vlasic dentro da área. Aos 22, Cristiano Ronaldo bateu no meio do gol e empatou a partida. Além disso, o gol teve peso histórico, já que foi o primeiro do atacante em um mata-mata de Copa do Mundo. Mesmo assim, a Croácia não recuou. Aos 29, Kovacic disparou pelo meio e acertou a trave. No rebote, tentou um voleio, mas Diogo Costa fez outra defesa importante. Aos 31, Matanovic recebeu dentro da área, cortou a marcação e finalizou cruzado, porém o goleiro português fechou bem o ângulo.

A Croácia ainda chegou a marcar de novo aos 34 minutos, com Sucic, mas a arbitragem anulou por impedimento. Depois, Cristiano Ronaldo saiu insatisfeito aos 36, substituído por Rúben Neves. O jogo seguiu tenso até os acréscimos. Aos 43, Sucic cruzou da direita, e Pasalic cabeceou com muito perigo para fora. Já aos 48, Portugal encontrou a virada. Rafael Leão recebeu pela esquerda e cruzou mais uma vez para a área. Dessa vez, Gonçalo Ramos subiu entre dois defensores e cabeceou para o fundo das redes de Livakovic.

Já nos acréscimos, os croatas empataram a partida, mas o gol de Gvardiol foi anulado pelo VAR por toque de cabeça de Matanovic no meio da área.

PORTUGAL 2 x 1 CROÁCIA

Copa do Mundo — 16 avos de final

Data: 2 de julho de 2026

Local: BMO Field, Toronto, Canadá

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo (Gonçalo Ramos, 18’/2ºT), Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha (Bernardo Silva, 17’/2ºT), Bruno Fernandes (Semedo, 18’/2ºT); Pedro Neto (Francisco Conceição, 18’/2ºT), Cristiano Ronaldo (Rúben Neves, 36’/2ºT) e Rafael Leão; Técnico: Roberto Martínez

CROÁCIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo e Pongracic; Kovacic (Kramaric, 50’/2ºT), Modric, Sucic, Baturina (Pasalic, 27’/2ºT), Vlasic (Gvardiol, 46’/2ºT) e Perisic; Budimir (Matanovic, intervalo); Técnico: Zlatko Dalic

Gols: Perisic, aos 7’/2ºT (0-1); Cristiano Ronaldo, aos 22’/2ºT (1-1); Gonçalo Ramos, aos 48’/2ºT (2-1)

Árbitro: Espen Eskas (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)

VAR: Christian Dingert (ALE)

Cartão Amarelo: Rúben Dias e Modric

Cartão Vermelho: não houve

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