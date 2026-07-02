Ancelotti já tem favorito para o lugar de Lucas Paquetá

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já começa a esboçar um time para o confronto contra a seleção da Noruega, no domingo (5/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Sem a presença de Paquetá, que está com uma lesão na coxa esquerda e não deve atuar mais na competição, o treinador já começou a fazer testes.

De acordo com a “ESPN”, Danilo Santos é a opção mais provável para atuar no MetLife Stadium. Gabriel Martinelli, por enquanto, corre por fora.

O provável Brasil teria portanto: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Martinelli); Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

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Carlo Ancelotti conversou em particular com Danilo Santos e Matheus Cunha, testando o atleta do Botafogo para preservar a estrutura tática do meio-campo. A entrada de Danilo configuraria um losango no setor, com Casemiro recuado, Bruno Guimarães na direita, o botafoguense na esquerda e Cunha na armação ofensiva.

Sem definir os 11 titulares, o técnico italiano também observou Fabinho, Éderson e Igor Thiago em campo. A comissão técnica projeta essas três opções para cenários específicos da partida. Afinal, visa fortalecer o poder de marcação na defesa ou explorar as bolas aéreas no setor ofensivo.

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