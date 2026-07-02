Almirón festeja momento histórico do Paraguai: “Gratificante ver o país assim”

A classificação do Paraguai contra a Alemanha rendeu muitos dias de festa no país. Os paraguaios saíram às ruas na última segunda-feira (29) para comemorar a vaga histórica e ainda tiveram um feriado decretado pelo governo para seguir com os festejos.

A comemoração no país chegou à seleção e contagiou o elenco. O meia Miguel Almirón admitiu que tem ficado mais desligado das redes sociais neste período de Copa, mas que recebeu imagens das festas nas ruas do Paraguai e destacou a satisfação em proporcionar essas cenas.

“Procuro manter-me um pouco afastado das redes sociais, mas coisas como o que está acontecendo no Paraguai chegam até mim, os comentários dos meus amigos, os vídeos. Acho que é por isso que sempre digo que o que mais sentimos é satisfação quando conquistamos algo com a seleção, com o nosso país, porque é muito gratificante ver o país, as pessoas, se divertindo da maneira como se divertem”, ressaltou.

Almirón também recordou como a população consegue viver da melhor forma possível os bons momentos da Albirroja. O jogador considerou que é uma sensação incrível conseguir proporcionar esse sentimento às pessoas.

“Eu sempre disse isso, no Paraguai, quando a seleção está indo bem, acho que os paraguaios esquecem seus problemas, esquecem suas dívidas, esquecem tudo, e acho isso incrível. Nunca mais vou sentir ou vivenciar isso”, pontuou.

Sentimento inigualável

Além disso, o meia também lembrou do amistoso de despedida que a seleção teve em Assunção antes da viagem para a América do Norte. Almirón acredita que jamais conseguirá sentir o mesmo que sente atuando no futebol de clubes.

“Quando fizeram aquela despedida, no último jogo que disputamos contra a Nicarágua, naquele momento em que fomos de Ypané para o estádio Defensores del Chaco. Acho que disse aos meus amigos e à minha família que não viveria aquele momento em nenhum clube, só o viveria com a seleção. Por isso, serei eternamente grato às pessoas, porque nos apoiaram nos momentos difíceis e agora estão desfrutando disso”, enfatizou.

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