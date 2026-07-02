Cristiano Ronaldo diz que sabia que bateria um pênalti em Portugal x Croácia

Cristiano Ronaldo enfim marcou em um mata-mata de Copa do Mundo. O atacante fez o gol de empate de Portugal na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, nesta quinta-feira (2), no BMO Field, em Toronto, Canada, pelos 16 avos de final, e ajudou a seleção portuguesa a avançar às oitavas. Depois da partida, Cristiano revelou que já esperava a chance de cobrar uma penalidade. O camisa 7 afirmou que teve um pressentimento antes do jogo e que se preparou emocionalmente para o momento.

“À tarde, tive o pressentimento de que teria pênalti. Estava preparado, senti que ia acontecer. É difícil, não vou deixar de dizer. A pulsação fica acelerada, mas confiei no que sinto, no meu instinto, e acreditei que ia marcar. É o que acredito sempre”, disse.

O gol inegavelmente teve peso especial para Cristiano. Além de recolocar Portugal na partida, a cobrança encerrou uma longa espera pessoal do atacante em jogos eliminatórios de Copa. Até então, ele já havia marcado em seis edições do Mundial, mas nunca tinha balançado a rede em uma fase de mata-mata.

Gol do desbloqueio

Para o camisa 7, ademais, o gol também mexeu com o ambiente português dentro de campo.

“Foi um desbloqueio emocional para todos nós. Depois de marcar, sentimos que íamos ganhar o jogo. Estou muito feliz, obviamente”, afirmou.

A partida mudou de cenário no segundo tempo. A Croácia abriu vantagem com Perisic e ainda ameaçou em outras chegadas, mas Portugal reagiu após as mudanças de Roberto Martínez. A entrada de Gonçalo Ramos, em especial, acabou sendo decisiva. Já nos acréscimos, Rafael Leão cruzou da esquerda, e o atacante subiu entre dois defensores para cabecear e confirmar a classificação portuguesa.

Recado aos brasileiros

Cristiano deixou o campo antes do gol da virada e demonstrou incômodo ao ser substituído por Rúben Neves. Ainda assim, terminou a noite como personagem central de uma classificação dramática. Afinal, o atacante quebrou o jejum pessoal em mata-mata e viu Portugal seguir vivo na briga pelo título.

O capitão português também aproveitou a entrevista para mandar uma mensagem ao público brasileiro. Cristiano citou a relação afetiva com o país, lembrou o apoio recebido ao longo da carreira e falou da própria família no Brasil.

“O Brasil é sempre especial. Tenho um sentimento muito especial quando falo do Brasil, não só porque tenho família, mas porque gosto muito do povo brasileiro. Eles me apoiaram em todos esses anos de carreira. Mando um beijinho para todos. Tenho família também no Brasil e mando um beijinho para eles todos”, completou.

Agora, Portugal volta suas atenções para a Espanha. As seleções se enfrentam na segunda-feira (6), às 16h de Brasília, no AT&T Stadium, no Texas (EUA), pelas oitavas de final.

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