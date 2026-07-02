Modric se despede da Copa do Mundo com eliminação da Croácia

A dramática vitória de Portugal contra a Croácia por 2 a 1 colocou fim à participação de um dos grandes nomes da história da Copa do Mundo neste século. Afinal, aos 40 anos, Luka Modric realizou sua última partida no torneio com a eliminação croata em Toronto.

Modric atuou durante os 90 minutos a partida, além de todo o longo acréscimo de 18 minutos. Inclusive, o craque teve a esperança de prolongar sua história no Mundial por pelo menos mais 30 minutos de prorrogação. Entretanto, a arbitragem anulou o gol de empate croata, no último lance do jogo, por conta de um raspão detectado pelo sensor da bola.

Com a camisa da Croácia, Modric fez história. O meia atuou em 203 partidas, com a marca bicentenária alcançada durante o Mundial. O craque conduziu a seleção ao vice-campeonato do torneio em 2018, além da semifinal em 2022 e do vice na Liga das Nações em 2023. O meia disputou cinco Mundiais com a camisa croata, em 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026, além de ser o jogador mais velho, ao lado de Cristiano Ronaldo, a disputar uma partida de mata-mata da competição.

Agora, Modric vive um dilema para saber se continua sua carreira como jogador. Afinal, o jogador ainda não decidiu se irá renovar o seu contrato com o Milan. O vínculo com o clube italiano se encerrou no final da última temporada, mas o Rossoneri já deixou em aberto a possibilidade de o meia seguir atuando, mesmo completando 41 anos em setembro.

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