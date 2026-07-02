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Modric se despede da Copa do Mundo com eliminação da Croácia

Modric se despede da Copa do Mundo com eliminação da Croácia
Modric se despede da Copa do Mundo com eliminação da Croácia -

A dramática vitória de Portugal contra a Croácia por 2 a 1 colocou fim à participação de um dos grandes nomes da história da Copa do Mundo neste século. Afinal, aos 40 anos, Luka Modric realizou sua última partida no torneio com a eliminação croata em Toronto.

Modric atuou durante os 90 minutos a partida, além de todo o longo acréscimo de 18 minutos. Inclusive, o craque teve a esperança de prolongar sua história no Mundial por pelo menos mais 30 minutos de prorrogação. Entretanto, a arbitragem anulou o gol de empate croata, no último lance do jogo, por conta de um raspão detectado pelo sensor da bola.

Com a camisa da Croácia, Modric fez história. O meia atuou em 203 partidas, com a marca bicentenária alcançada durante o Mundial. O craque conduziu a seleção ao vice-campeonato do torneio em 2018, além da semifinal em 2022 e do vice na Liga das Nações em 2023. O meia disputou cinco Mundiais com a camisa croata, em 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026, além de ser o jogador mais velho, ao lado de Cristiano Ronaldo, a disputar uma partida de mata-mata da competição.

Agora, Modric vive um dilema para saber se continua sua carreira como jogador. Afinal, o jogador ainda não decidiu se irá renovar o seu contrato com o Milan. O vínculo com o clube italiano se encerrou no final da última temporada, mas o Rossoneri já deixou em aberto a possibilidade de o meia seguir atuando, mesmo completando 41 anos em setembro.

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