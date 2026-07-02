Colar do Batman de Lamine Yamal vale quase R$ 900 mil

O atacante Lamine Yamal roubou os holofotes antes mesmo de a bola rolar para o confronto decisivo entre Espanha e Áustria. O jogo, realizado em Los Angeles, válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 terminou com vitória da Fúria por 3 a 0. Antes, o jovem astro do Barcelona desembarcou no estádio utilizando um colar personalizado com um pingente do personagem Batman. O acessório de luxo rapidamente viralizou nas plataformas digitais e virou assunto entre os torcedores.

De acordo com as apurações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, a joia recebeu uma avaliação de mercado que varia entre 130 mil e 150 mil euros. Na conversão direta para a moeda brasileira, o colar do herói da DC Comics custa algo em torno de R$ 780 mil a R$ 900 mil.

A joia conta com um pingente totalmente cravejado de diamantes e ouro, sustentado por uma corrente grossa que também ostenta pedras preciosas em toda a sua extensão.

Joia sob encomenda impede comercialização para o público

Os torcedores e colecionadores que desejam adquirir uma réplica do acessório dificilmente encontrarão o produto no mercado convencional. A imprensa internacional confirmou que a peça foi confeccionada sob medida a pedido do próprio atleta. Desse modo, trata-se de um item exclusivo e sem previsão de comercialização em lojas tradicionais.

A escolha do Homem-Morcego para estampar o cordão assemelha-se muito ao estilo de vida adotado pelo atacante brasileiro Neymar. Vale lembrar que Yamal já declarou abertamente a admiração pelo futebol do craque brasileiro. Além disso, o camisa 10 do Brasil também coleciona camisas, acessórios, quadros e customizações automotivas inspiradas no universo do herói de Gotham City.

Coleção de correntes de Lamine Yamal

O uso de joias extravagantes e carregadas de significados pessoais virou uma marca registrada na identidade visual de Lamine Yamal. O atleta exibe com frequência diferentes peças de alto padrão em suas apresentações oficiais nos hotéis e concentrações da delegação espanhola.

Recentemente, o atacante utilizou uma corrente com o número 304 gravado em destaque. O detalhe faz menção direta ao código postal de Rocafonda, bairro humilde situado em Mataró, onde o jovem passou a infância e aprendeu a jogar futebol. Além disso, o esportista possui uma outra corrente com as suas iniciais “LY”, fabricada com materiais nobres e avaliada em aproximadamente 400 mil euros (cerca de R$ 2,4 milhões).

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