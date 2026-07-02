Herói no fim, Gonçalo Ramos reforça fama de decisivo por Portugal

Gonçalo Ramos voltou a aparecer como herói em um momento decisivo de Copa do Mundo. O atacante saiu do banco e marcou, aos 48 minutos do segundo tempo, o gol da virada de Portugal sobre a Croácia por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), no BMO Field, em Toronto, pelos 16 avos de final. Com a vitória, a seleção portuguesa avançou às oitavas e enfrentará a Espanha.

Depois do jogo, Ramos destacou justamente a fama de aparecer nos minutos finais.

“É uma competição especial, mas a verdade é que quem me conhece já sabe: nos últimos minutos, quando precisa de um gol, eu estou lá. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Quando precisar de um gol nos últimos minutos, pode chamar o Gonçalo Ramos”, afirmou.

O lance veio quando Portugal já pressionava em busca da classificação. Rafael Leão recebeu pela esquerda, levantou a bola na área, e Gonçalo Ramos subiu entre dois defensores para cabecear no canto de Livakovic. Assim, o centroavante decidiu uma partida marcada por tensão, VAR, gol de Cristiano Ronaldo e reação croata até o último lance.

Fama começou em 2022

A frase, aliás, não surgiu por acaso. O atacante de 25 anos construiu parte importante da carreira em noites de grande pressão. Pela seleção, o principal exemplo veio na Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, ele ganhou a vaga de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final contra a Suíça, fez três gols e deu uma assistência na vitória por 6 a 1. Foi sua primeira partida como titular por Portugal.

Desde então, Ramos passou a carregar a imagem de jogador pronto para jogos grandes. Em Copas, incluindo o duelo contra a Croácia, soma quatro gols e uma assistência em seis partidas. Além disso, marcou seus gols mais importantes justamente em fases eliminatórias, primeiro contra a Suíça e agora diante dos croatas.

Herói também nos clubes

No PSG, o roteiro também se repetiu. Na Champions League de 2025/26, Ramos saiu do banco e marcou aos 90 minutos o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, fora de casa. Antes disso, também havia feito gols importantes em finais e mata-matas nacionais. Contra o Lens, pela Copa da França, empatou a partida antes da classificação parisiense nos pênaltis.

Além disso, o português apareceu em decisões recentes contra Tottenham e Marseille. Na Supercopa da Uefa, marcou no fim e ajudou o PSG a levar a disputa para os pênaltis contra o Tottenham. Meses depois, na Supercopa da França, voltou a empatar nos acréscimos, dessa vez contra o Marseille, antes de o time parisiense vencer novamente nas cobranças.

O momento também chega logo depois de uma transferência importante. Revelado pelo Benfica, Gonçalo Ramos deixou o PSG após duas temporadas e foi comprado pelo Milan em uma negociação de 60 milhões de euros, cerca de R$ 355 milhões. A ida para o futebol italiano aumenta o peso sobre o atacante, que chega ao novo clube com histórico de gols em jogos decisivos.

Contra a Croácia, portanto, Ramos reforçou a própria assinatura. Portugal teve Cristiano Ronaldo como personagem central pelo primeiro gol do camisa 7 em mata-mata de Copa, mas encontrou no reserva o nome da classificação. Agora, diante da Espanha, Roberto Martínez ganha mais uma alternativa de peso para mudar jogos fechados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.