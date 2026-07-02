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Herói no fim, Gonçalo Ramos reforça fama de decisivo por Portugal

TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Goncalo Ramos #9 of Portugal celebrates with Joao Neves #15 after scoring the team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Goncalo Ramos #9 of Portugal celebrates with Joao Neves #15 after scoring the team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Dan Mullan/Getty Images) -

Gonçalo Ramos voltou a aparecer como herói em um momento decisivo de Copa do Mundo. O atacante saiu do banco e marcou, aos 48 minutos do segundo tempo, o gol da virada de Portugal sobre a Croácia por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), no BMO Field, em Toronto, pelos 16 avos de final. Com a vitória, a seleção portuguesa avançou às oitavas e enfrentará a Espanha.

Depois do jogo, Ramos destacou justamente a fama de aparecer nos minutos finais.

“É uma competição especial, mas a verdade é que quem me conhece já sabe: nos últimos minutos, quando precisa de um gol, eu estou lá. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Quando precisar de um gol nos últimos minutos, pode chamar o Gonçalo Ramos”, afirmou.

O lance veio quando Portugal já pressionava em busca da classificação. Rafael Leão recebeu pela esquerda, levantou a bola na área, e Gonçalo Ramos subiu entre dois defensores para cabecear no canto de Livakovic. Assim, o centroavante decidiu uma partida marcada por tensão, VAR, gol de Cristiano Ronaldo e reação croata até o último lance.

Fama começou em 2022

A frase, aliás, não surgiu por acaso. O atacante de 25 anos construiu parte importante da carreira em noites de grande pressão. Pela seleção, o principal exemplo veio na Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, ele ganhou a vaga de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final contra a Suíça, fez três gols e deu uma assistência na vitória por 6 a 1. Foi sua primeira partida como titular por Portugal.

Desde então, Ramos passou a carregar a imagem de jogador pronto para jogos grandes. Em Copas, incluindo o duelo contra a Croácia, soma quatro gols e uma assistência em seis partidas. Além disso, marcou seus gols mais importantes justamente em fases eliminatórias, primeiro contra a Suíça e agora diante dos croatas.

Herói também nos clubes

No PSG, o roteiro também se repetiu. Na Champions League de 2025/26, Ramos saiu do banco e marcou aos 90 minutos o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, fora de casa. Antes disso, também havia feito gols importantes em finais e mata-matas nacionais. Contra o Lens, pela Copa da França, empatou a partida antes da classificação parisiense nos pênaltis.

Além disso, o português apareceu em decisões recentes contra Tottenham e Marseille. Na Supercopa da Uefa, marcou no fim e ajudou o PSG a levar a disputa para os pênaltis contra o Tottenham. Meses depois, na Supercopa da França, voltou a empatar nos acréscimos, dessa vez contra o Marseille, antes de o time parisiense vencer novamente nas cobranças.

O momento também chega logo depois de uma transferência importante. Revelado pelo Benfica, Gonçalo Ramos deixou o PSG após duas temporadas e foi comprado pelo Milan em uma negociação de 60 milhões de euros, cerca de R$ 355 milhões. A ida para o futebol italiano aumenta o peso sobre o atacante, que chega ao novo clube com histórico de gols em jogos decisivos.

Contra a Croácia, portanto, Ramos reforçou a própria assinatura. Portugal teve Cristiano Ronaldo como personagem central pelo primeiro gol do camisa 7 em mata-mata de Copa, mas encontrou no reserva o nome da classificação. Agora, diante da Espanha, Roberto Martínez ganha mais uma alternativa de peso para mudar jogos fechados.

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