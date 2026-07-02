Fortaleza bate Ponte Preta no Castelão e assume a vice-liderança da Série B

O Fortaleza conquistou a sua segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar a Ponte Preta por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (2), na Arena Castelão, pela 16ª rodada. O resultado garantiu ao Tricolor do Pici a vice-liderança provisória do torneio com 28 pontos. Os gols da equipe comandada por Thiago Carpini foram marcados por Miritello e Maílton, ambos na etapa complementar do confronto.

Em contrapartida, o revés no Nordeste aprofundou a crise técnica da equipe de Campinas. A Macaca conheceu a sua nona derrota no campeonato e atingiu a marca de dez partidas consecutivas sem somar três pontos. A sequência ruim mantém o clube paulista sob forte pressão e afundado nas últimas posições da tabela de classificação.

Alterações de Carpini surtem efeito no segundo tempo

Após um primeiro tempo de poucas emoções e muita marcação no meio-campo, as conversas de vestiário mudaram a postura das duas equipes para a etapa complementar. O Fortaleza conseguiu transformar a superioridade técnica em gols a partir das substituições promovidas pelo técnico Thiago Carpini, que deram maior agressividade ao setor ofensivo.

O placar foi inaugurado aos 14 minutos. O atacante Miritello aproveitou um cruzamento preciso após grande jogada individual de Luiz Fernando e testou firme, sem chances de defesa para o goleiro Guilherme Viana. Enquanto os donos da casa cresceram de produção, o rendimento da Macaca caiu drasticamente com as mexidas feitas pelo treinador Márcio Zanardi.

Belo chute de fora da área garante vitória do Fortaleza

A Ponte Preta ensaiou uma reação rápida e quase alcançou o empate na sequência. O atacante Diego Tavares encontrou espaço na área e finalizou rasteiro, obrigando o goleiro João Ricardo a realizar uma grande intervenção com os pés para salvar o Leão. Pouco antes, o arqueiro da Ponte já havia evitado o segundo gol cearense em um chute forte de Miritello.

A tranquilidade tricolor nas arquibancadas do Castelão chegou aos 37 minutos do segundo tempo. O lateral-direito Maílton dominou na intermediária, ajeitou o corpo e soltou uma bomba de fora da área. A bola ganhou altura e encobriu o goleiro Guilherme Viana, decretando o segundo gol dos mandantes. A partir dali, os minutos finais correram em ritmo protocolar até o apito do árbitro.

Próximos compromissos das equipes no campeonato

A delegação do Fortaleza ganhará um período longo de descanso e treinamentos para ajustar o condicionamento físico dos atletas. O Leão do Pici voltará a campo somente no dia 12 de julho (domingo), às 18h, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Por outro lado, a comissão técnica da Ponte Preta precisará trabalhar sob forte pressão da torcida nos próximos dias. O time de Campinas buscará a reabilitação na próxima quarta-feira (8), às 20h. O compromisso diante do Criciúma acontecerá no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

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