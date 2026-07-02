Jogadores de Portugal homenageiam Diogo Jota após classificação

A data de 2 de julho vai se tornando marcante para a seleção de Portugal tanto positiva como negativamente. Nesta quinta-feira (2/7), os portugueses venceram a Croácia e conquistaram a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Aproveitando o momento, os jogadores fizeram uma homenagem ao atacante Diogo Jota, morto há um ano em acidente de carro.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo fez uma homenagem a Diogo Jota ao dedicar a vitória ao atacante que morreu há um ano, em acidente de carro.

“Vencemos por nós, pelo Diogo (Jota) e por Portugal! Vamos!”, escreveu o camisa 7, que anotou, de pênalti, o gol que iniciou a virada portuguesa em Toronto.

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Antes de ir às redes sociais e citar Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, aliás, vestiu a camisa 21, número usado pelo atacante do Liverpool e na seleção, e não escondeu a emoção.

O duelo com a Croácia, afinal, aconteceu um dia antes do falecimento de Jota completar um ano. A Seleção Portuguesa faz questão de lembrar do atleta em todos os compromissos disputados no maior torneio de futebol do planeta.

Por fim, Portugal volta suas atenções para a Espanha. As seleções se enfrentam na segunda-feira (6), às 16h de Brasília, no AT&T Stadium, no Texas (EUA), pelas oitavas de final.

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