Canadá vive dilema com Alphonso Davies para as oitavas de final

Grande nome do Canadá nesta Copa do Mundo, Alphonso Davies vive um momento de expectativa para as oitavas de final da Copa do Mundo. Afinal, o craque está recuperado de lesão e voltou a atuar pela seleção após quase 15 meses. Entretanto, ainda não tem presença garantida no time titular para a partida contra o Marrocos, no próximo sábado (04).

Davies entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo da partida contra a África do Sul, na segunda fase da competição. O jogador do Bayern de Munique não atuava desde o começo de maio, quando se lesionou na partida de volta da semifinal da Champions League, contra o PSG. Por outro lado, pela seleção, o lateral não jogava desde março de 2025, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em duelo contra os Estados Unidos, pela Liga das Nações da Concacaf.

Jesse Marsch, treinador do Canadá, celebrou o retorno de Davies no confronto contra a África do Sul. O comandante ressaltou que o jogador conseguiu fazer muita diferença para a atuação da seleção, mas não garantiu sua escalação como titular para encarar o Marrocos.

“Estamos muito felizes com o Alphonso, e ele está se sentindo muito bem hoje. Achei que ele teve um bom impacto no jogo e, acima de tudo, o que se viu foi que a África do Sul realmente o respeitou quando ele entrou em campo. Então, vamos pensar em como usar o Alphonso novamente nesta partida, seja como titular ou entrando no decorrer do jogo”, afirmou.

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