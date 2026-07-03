Técnico de Portugal dedica virada a Diogo Jota

Roberto Martínez dedicou a classificação de Portugal na Copa do Mundo a Diogo Jota. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, nesta quinta-feira (2), no BMO Field, em Toronto, o técnico citou o atacante, o irmão André Silva e o pai do auxiliar Ricardo Carvalho, que morreu nesta semana. O triunfo colocou a seleção portuguesa nas oitavas de final.

Portugal viveu uma noite de forte carga emocional e futebol dramático. A Croácia abriu o placar com Perisic no início do segundo tempo. Depois, Cristiano Ronaldo empatou de pênalti e marcou seu primeiro gol em mata-mata de Copa. Já nos acréscimos, Gonçalo Ramos cabeceou para virar o jogo e confirmar a vaga.

Depois da partida, Martínez afirmou que o grupo encarou o duelo como um novo começo dentro do torneio. Segundo o treinador, a fase de grupos exigiu muito da equipe, mas o mata-mata mudava completamente o peso da competição. Por isso, a mensagem interna destacava intensidade, orgulho e coração.

“A Copa do Mundo começava hoje”, disse Martínez, ao resumir o espírito da seleção antes do jogo. O técnico também elogiou a reação portuguesa depois do gol sofrido. Para ele, a equipe mostrou personalidade, manteve a luta e encontrou forças para mudar o rumo da partida.

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Martínez estende homenagens

A dedicatória deu um tom ainda mais simbólico à classificação. Diogo Jota morreu no ano passado, ao lado do irmão André Silva, e segue presente no ambiente da seleção portuguesa. Além disso, Ricardo Carvalho, auxiliar da comissão técnica, perdeu o pai nesta semana. “É um grupo muito especial”, afirmou o treinador.

Dentro de campo, Portugal precisou superar momentos de instabilidade. A equipe teve posse de bola no primeiro tempo, mas criou pouco diante das linhas fechadas da Croácia. Na etapa final, sofreu o gol, viu Cristiano Ronaldo ter um lance anulado por impedimento e só empatou depois de revisão do VAR em pênalti sobre Renato Veiga.

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Mesmo assim, as mudanças de Martínez ajudaram a seleção a ganhar presença na área. Gonçalo Ramos entrou durante o segundo tempo e decidiu nos minutos finais. Rafael Leão cruzou da esquerda, e o atacante subiu entre defensores para marcar o gol da virada. A Croácia ainda chegou a balançar a rede depois, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento.

Agora, Portugal terá um clássico pela frente. A equipe enfrenta a Espanha na segunda-feira (6), às 16h de Brasília, no AT&T Stadium, em Arlington, pelas oitavas de final. A seleção espanhola avançou depois de vencer a Áustria por 3 a 0.

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