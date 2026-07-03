Coritiba exige multa à vista, e Vasco tenta contornar entrave por Seabra

A negociação entre Vasco e Coritiba pelo técnico Fernando Seabra travou na noite de quinta-feira (2). O clube paranaense recusou a proposta de parcelamento e passou a exigir o pagamento à vista da multa rescisória de R$ 4 milhões. A informação é da “ESPN”.

Como a diretoria carioca não tem esse valor em caixa, o treinador precisou cancelar o voo que pegaria para o Rio de Janeiro no final da noite e permaneceu em Curitiba. Para tentar destravar a situação, o empresário de Seabra ofereceu ajuda para arcar com uma parte do valor. O técnico tem o desejo de assumir o comando do Vasco e tenta intermediar o acordo entre as diretorias.

Sucesso de Seabra no Coxa contrasta com crise no Vasco

Fernando Seabra assumiu o comando técnico do Coritiba em dezembro de 2025, após registrar passagens por Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Sob a liderança do profissional na atual temporada, a equipe do Alto da Glória desempenha uma campanha segura no Campeonato Brasileiro, ocupando a sétima colocação geral da tabela de classificação, com 26 pontos conquistados.

O panorama na capital paranaense destoa completamente do ambiente de pressão máxima que o aguarda na Colina Histórica. O Vasco figura atualmente dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão, estacionado na 17ª posição, com 20 pontos somados, e vê na chegada do novo comandante o ponto de partida para deixar as últimas posições.

Conversas continuam para selar o acordo

A diretoria do Vasco mantém o contato com o Coritiba para apresentar uma nova engenharia financeira que agrade aos paranaenses. O interesse de Seabra no projeto carioca é o que mantém a negociação viva.

O departamento jurídico cruz-maltino trabalha para oferecer garantias de pagamento e resolver a situação nos próximos dias. A expectativa é ter o treinador no Rio de Janeiro no início da semana para assinar o contrato e iniciar os trabalhos no CT Moacyr Barbosa.

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