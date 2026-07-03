Colômbia x Gana: Cafeteros vão para cima da defesa dos Black Stars

No encerramento da segunda fase da Copa do Mundo, Colômbia e Gana decidem quem ficará com a última vaga nas oitava de final. A partida acontece na noite desta sexta-feira (04), às 22h30, de Brasília, em Kansas City. Quem vencer encara o vencedor de Suíça e Argélia. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação e, se a igualdade persistir, a vaga será decidida nos pênaltis.
Na fase de grupos, os Cafeteros tiveram uma grande performance, terminando na liderança do Grupo K, com sete pontos, deixando Portugal na segunda colocação. Já os Black Stars surpreenderam, vencendo o Panamá e empatando com a Inglaterra, fechando entre os melhores terceiros colocados, com quatro pontos, no Grupo K.
Onde assistir
A partida terá transmissão exclusiva para o Brasil no canal do YouTube da CazéTV.
Como chega a Colômbia
Empolgados com o bom desempenho na fase de grupos, os Cafeteros chegam motivados para manter o sonho de brigar pelo título. Após a boa partida contra Portugal, Néstor Lorenzo deve manter Jhon Córdoba no comando do ataque, na vaga de Luis Suárez. Com muitas oportunidades criadas nos primeiros jogos, os colombianos prometem dar muito trabalho à conhecida retranca ganesa.
Como chega Gana
Mesmo chegando recentemente à seleção, Carlos Queiroz conseguiu moldar o seu estilo de jogo defensivo nos Black Stars e avançar ao mata-mata da Copa. Agora, o português reencontra a Colômbia, seleção em que trabalhou nas Eliminatórias de 2022, sem conseguir a vaga no torneio. Para a partida, o treinador deve manter o mesmo time que atuou nos últimos jogos, mantendo a forte postura defensiva e as esperanças em Antoine Semenyo.
COLÔMBIA X GANA
Copa do Mundo – 16 avos de final
Data e horário: 03/7/2026 (sexta-feira), às 22h30 (de Brasília)
Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)
COLÔMBIA: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Jhon Córdoba (Luis Suárez). Técnico: Néstor Lorenzo.
GANA: Benjamin Asare; Maxime Senaya, Jonas Adjetey, Jonathan Opoku e Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Iñaki William e Kwasi Sibo; Antoine Semenyo e Jordan Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.
Árbitro: Clément Turpin (FRA)
Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)
VAR: Jerome Brisard (FRA)
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