Vini Jr e Haaland se divertem com meme de “As Branquelas” antes de jogo decisivo na Copa

Enquanto os torcedores aguardam com nervosismo o duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no próximo domingo (05), os jogadores parecem viver um clima mais tranquilo. Nesta quinta-feira (02), Haaland e Vini Jr protagonizaram um diálogo curioso nas redes sociais.

O norueguês se divertiu com uma postagem em que os jogadores substituem os atores Marlon Wayans e Terry Crews, em uma das cenas mais clássicas do filme “As Branquelas”. No vídeo, recriado por inteligência artificial, Vini, ocupando o papel de Latrell Spencer, aparece cantando a música “A Thousand Miles”, dirigindo um carro. Enquanto Haaland, que aparece como Tiffany Wilson, está no banco de carona, observando assustado.

O craque norueguês marcou o brasileiro e sugeriu que os dois recriassem a cena na vida real. Minutos depois, Vini respondeu dando risadas. A postagem também conta com um comentário de Crews, que deixou emojis de risadas, gostando da recriação de uma das cenas mais icônicas de sua carreira.

Apesar da expectativa dos torcedores, a cena não deve ser refeita no próximo encontro entre os dois. Afinal, Brasil e Noruega decidem uma vaga nas quartas de final da Copa e, quem perder, voltará para casa mais cedo.

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