Copa do Mundo: onde assistir aos jogos desta sexta-feira, 3 de julho

Os três últimos jogos da segunda fase da Copa do Mundo rolam nesta sexta-feira,3/7. Valem s vagas que definem os dois últimos jogos das oitavas de final. O primeiro do dia envolve Austrália e Egito; os egípcios se classificaram em segundo lugar no Grupo G. Já os australianos terminaram na segunda posição do Grupo D. Este duelo começa às 15h (de Brasília). Aliás, quem vencer esta partida enfrentará exatamente o vencedor do próximo jogo desta sexta-feira: Argentina x Cabo Verde. O duelo entre os atuais campeões do mundo e a maior surpresa da fase de grupos do Mundial será às 19h (de Brasília), em Miami.

Já no fim do dia, às 22h30, a Colômbia, que terminou em primeiro no Grupo K, terá em Gana um rival difícil, em Kansas. Apesar de avançarem apenas como um dos oito melhores terceiros colocados, a seleção de Gana mostrou qualidade no Grupo L, empatando com a Inglaterra e vendendo caro a derrota para a Croácia (2 a 1), além de vencer o Panamá. Quem passar terá a Suíça pela frente.

Jogos desta sexta-feira: onde assistir

15h – Austrália x Egito – Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube)

19h – Argentina x Cabo Verde – Globo e do SBT (TV Aberta), do Sportv e NSports (TV fechada), CazéTV, Globoplay e getv (streaming).

22h30 -Colômbia x Gana – Transmissão exclusiva da Cazé TV

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