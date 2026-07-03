Resumo da Copa nesta quinta-feira, 2/7: análise dos jogos

Nesta quinta-feira, 2/7 mais três seleções carimbaram as vagas para as oitavas de final da Copa do Mundo com relativa tranquilidade: Espanha e Suíça, que abriram boa frente diante de Áustria e Argélia e souberam administrar a vantagem. Mas o outro jogo, reunindo dois pesos pesados, foi um franco embate. No fim (e com final), Portugal venceu a Croácia por 2 a 1. Veja abaixo o resumo dos jogos. E, para lembrar: Espanha e Portugal se enfrentam nas oitavas. A Suíça ainda espera o rival da próxima fase. Espanha 3×0 Áustria Não teve surpresa no primeiro jogo do dia. Mostrando um futebol eficaz, apesar de pouco exuberante, a Espanha envolveu a Áustria desde o início e terminou o jogo com 25 finalizações contra cinco dos austríacos. Nenhum desses cinco no alvo, o que facilitou a vida do goleiro Unai Simón. Aliás, o arqueiro do Bilbao se tornou o goleiro que mais passou tempo sem levar gol na história das Copas do Mundo, ultrapassando Zenga, da Itália (na Copa de 90). No jogo, Lamine Yamal ganhou quase todas pela direita. Mas não marcou. Parou nas boas defesas de Schlager, que foi o melhor da Áustria e evitou uma goleada. Yamal ainda teve uma finalização que passou pelo goleiro, mas Alaba salvou na linha. Mas o curioso é que todos os gols não saíram pelo lado de Yamal, mas pela esquerda. Aos 36 do primeiro tempo, Cucurella cruzou e Oyarzabal concluiu de primeira para fazer 1 a 0. No segundo tempo, um cruzamento de Baena encontrou Pedro Porro: 2 a 0. Depois, Cucurella, em mais um cruzamento para Oyarzabal, achou o artilheiro espanhol, que não perdoou, fechando o placar.

Portugal 2×1 Croácia

Se a Espanha se classificou facilmente para as oitavas, o seu adversário na próxima fase penou. Portugal venceu a Croácia em um jogo equilibrado no primeiro tempo e que foi sensacional e dramático na etapa final. Aos dois do segundo tempo, Kovacevic quase fez um golaço. Aos sete, Perisic abriu o placar para os croatas, que tiveram um gol anulado pouco depois, de Matanovic. Portugal finalmente acordou e teve uma finalização de Rafael Leão e um gol anulado de Cristiano Ronaldo. Mas CR7 empataria de pênalti.

O jogo seguiu intenso. Susic fez um gol para a Croácia, anulado. Kovacic acertou uma na trave.O goleiro Diogo Costa salvou finalizações de Kovacic(o melhor em campo)e Matanovic. O técnico português resolveu arriscar e tirou CR7, colocando Gonçalo Ramos. E foi ele que, aos 48 minutos, escorou de cabeça um cruzamento de Rafael Leão e recolocou Portugal na frente. Mas o jogo teve muito tempo de acréscimos e, aos 57, Gvardiol deixou tudo igual. Mas o VAR anulou o lance, definindo, pela tecnologia da linha de impedimento, Matanovic, ao roçar com a ponta do cabelo no cruzamento de Perisic, deixou pouco Pasalic (que deu o passe para Gvardiol) impedido. Fim de jogo: Portugal 2 a 1. Sensacional.