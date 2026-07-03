Odegaard reencontra Ancelotti após ser dispensado pelo treinador no Real Madrid

Martin odegaard viverá um reencontro carregado de simbolismo neste domingo (05/7), quando Noruega e Brasil disputarem uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O capitão norueguês terá pela frente Carlo Ancelotti, justamente o treinador que, em 2021, encerrou de vez sua passagem pelo Real Madrid e abriu caminho para a maior reviravolta de sua carreira.

Aos 16 anos, Odegaard chegou ao clube espanhol cercado por enorme expectativa. Chamado de “Messi nórdico”, era considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. No entanto, seis anos depois, saiu sem conseguir se firmar na equipe principal. A decisão definitiva aconteceu logo após o retorno de um empréstimo ao Arsenal, quando Ancelotti foi transparente sobre o cenário que encontraria no elenco.

O treinador italiano explicou que a concorrência no meio-campo era grande demais para garantir espaço ao norueguês. Em vez de alimentá-lo com falsas expectativas, preferiu ser direto.

“Falei com ele sobre a concorrência. Temos oito jogadores muito bons no meio-campo e não era fácil dar espaço a todos. Ele conversou com sua família e decidiu assinar com um grande clube”, afirmou Ancelotti, em agosto de 2021.

Odegaard alavanca carreira após sair do Real Madrid

A sinceridade do treinador acabou mudando o rumo da carreira de Odegaard. O meia optou por permanecer no Arsenal, onde havia agradado durante o período de empréstimo, e transformou uma despedida frustrante no ponto de partida para sua consolidação entre os principais jogadores da posição.

Antes disso, porém, o caminho foi turbulento. Entre a chegada ao Real Madrid e a saída definitiva, o norueguês acumulou empréstimos ao Heerenveen, Vitesse e Real Sociedad. Em diversos momentos, precisou conviver com críticas e com a sensação de não pertencer ao ambiente do gigante espanhol.

“Houve muitos momentos difíceis tanto na primeira equipe quanto na segunda passagem. Quando você está em um nível tão alto, não é tão fácil fazer amigos. Pelo menos não quando se é jovem e vem de outro país. Às vezes pode ser difícil. Não é fácil integrar-se no núcleo do vestiário. Você fica mais solitário”, revelou o meia.

Assim, a virada acontece em Londres. Afinal, sob o comando de Mikel Arteta, Odegaard assumiu rapidamente o protagonismo do Arsenal, recebeu a braçadeira de capitão e conduziu o clube ao título da Premier League nesta temporada, encerrando um jejum de 22 anos. A evolução também o transformou no líder técnico da seleção norueguesa, que voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência.

Reencontro com Ancelotti

No caminho da redenção, o destino ainda reservou algumas coincidências. Em 2020, pela Real Sociedad, Odegaard marcou um gol na vitória por 4 a 3 sobre o Real Madrid, eliminando o ex-clube da Copa do Rei no Santiago Bernabéu. Já em 2025, como capitão do Arsenal, voltou a eliminar os espanhóis, desta vez nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Agora, a história ganha um novo capítulo. Afinal, quatro anos depois da conversa que selou sua saída de Madri, Odegaard reencontra Ancelotti em lados opostos. Assim, o treinador que um dia considerou não haver espaço para ele no Real Madrid terá pela frente um jogador completamente diferente, sendo líder da Noruega, campeão inglês e um dos melhores meio-campistas do futebol europeu.





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