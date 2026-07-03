Vídeo: conflito entre policiais e delegação do Egito marca chegada em Dallas

A chegada da seleção do Egito a Dallas (EUA) foi marcada por uma confusão envolvendo jogadores, membros da comissão técnica e policiais responsáveis pela segurança da delegação. O episódio aconteceu na noite de quinta-feira (2), véspera da partida contra a Austrália pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

As imagens mostram dezenas de torcedores aguardando a equipe na entrada do hotel para tirar fotos e pedir autógrafos. Enquanto alguns atletas atendiam aos fãs, o auxiliar da seleção egípcia, Ibrahim Hassan, irmão gêmeo do treinador Hossam Hassan, aproximou-se de um grupo de crianças. Nesse momento, um policial de Dallas o empurrou bruscamente para afastá-lo da multidão, dando início, assim, ao tumulto.

Veja o vídeo:

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Logo depois, integrantes da comissão técnica, seguranças e até mesmo alguns jogadores reagiram à abordagem do agente. Houve troca de empurrões, discussão e gritos, enquanto outros policiais tentavam conter a situação. O confronto durou cerca de um minuto antes de ser controlado.

De acordo com a imprensa egípcia, o tumulto teria começado quando policiais impediram que um menino se aproximasse dos atletas para tirar uma foto. A atitude irritou Ibrahim Hassan, que contestou os agentes.

O Consulado do Egito em Dallas afastou da escolta da seleção o policial envolvido diretamente no incidente poucas horas depois.

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