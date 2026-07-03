Vini Jr vira tatuagem após promessa de influenciadora com classificação do Brasil na Copa

A influenciadora fitness Emelly Sousa, de 24 anos, cumpriu uma promessa feita durante a Copa do Mundo e tatuou o rosto de Vini Jr na costela, logo abaixo do seio, após o Brasil garantir vaga nas oitavas de final.

Atualmente morando em Barcelona, na Espanha, a brasileira decidiu eternizar o atacante da Seleção Brasileira como forma de celebrar a classificação e homenagear um dos jogadores que considera símbolo da atual geração do futebol.

Segundo o jornal Extra, a ideia surgiu durante uma conversa com amigas enquanto elas acompanhavam os jogos do Brasil. Em meio aos comentários sobre a campanha da Seleção, Emelly fez a promessa de tatuar o rosto de Vini Jr caso a equipe avançasse às oitavas de final.

“Cada uma fez uma promessa diferente. A minha foi tatuar o rosto do Vini se o Brasil chegasse às oitavas. Quando a classificação veio, eu sabia que precisava cumprir”.

Em seguida, a influenciadora revelou que a decisão surpreendeu familiares e amigos. “Quando contei o que ia fazer, todo mundo achou que eu ia desistir. Ninguém acreditou que eu teria coragem de cumprir a promessa, ainda mais sendo uma tatuagem em uma região tão reservada do corpo. Mas eu gosto de futebol, gosto desse clima de Copa e quis viver esse momento até o fim. Para mim, promessa foi feita para ser cumprida”, afirmou.

Por fim, Emelly explicou que escolheu Vini Jr por considerá-lo um dos maiores destaques da Seleção Brasileira na atualidade. “Hoje ele é um dos melhores jogadores do mundo e merece todo esse reconhecimento. Muita gente pode achar uma loucura, mas eu não me importo. Vou olhar para essa tatuagem e lembrar exatamente onde eu estava e o que senti quando o Brasil se classificou. Agora, vou carregar essa Copa na pele”, concluiu.

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