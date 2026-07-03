Luka Modric criticou a atuação da arbitragem após a derrota da Croácia por 2 a 1 para Portugal, nesta quinta-feira (2), em Toronto, resultado que eliminou a seleção da Copa do Mundo. Assim, o camisa 10 afirmou que o VAR teve influência direta no desfecho da partida e prejudicou sua equipe.

Dessa forma, os croatas contestaram duas decisões importantes na etapa final. Aos 19 minutos, o árbitro norueguês Espen Eskas, da Noruega, revisou um lance no monitor e marcou pênalti de Vlasic sobre Renato Veiga por um agarrão dentro da área.

Nos acréscimos, a Croácia chegou a balançar as redes, mas o gol acabou anulado. A tecnologia da bola detectou um leve desvio de cabeça de Matanovic antes da conclusão da jogada, o que caracterizou o impedimento de Pasalic e invalidou o lance.

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“As decisões da arbitragem nos prejudicaram. Se tivesse acontecido ao contrário, eles estariam na mesma situação. O pênalti é um lance em que os dois estão se agarrando. Existem muitas jogadas assim. Também não está claro que Matanovic tenha tocado na bola com o cabelo no gol anulado”, disse o atleta na zona mista, em declarações reproduzidas pelo As.

“O VAR não foi criado para isso, mas para corrigir erros claros”, acrescentou.

Despedida das Copas e momento da carreira

O confronto também marcou a despedida de Modric em Copas do Mundo. Afinal, o meia já havia anunciado que encerraria sua trajetória pela seleção croata após o torneio e confirmou o fim desse ciclo com a eliminação.

Aos 40 anos, Modric ainda não definiu o futuro da carreira. O veterano disputou a última temporada pelo Milan, e o clube italiano discute a renovação de seu contrato após ficar fora da próxima edição da Champions League.



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