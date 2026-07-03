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Saiba quais são os jogadores do Botafogo treinando em separado

Atletas fazem parte de diferentes setores do elenco

Treino do Botafogo, Espaco Lonier. 02 de Fevereiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.
Treino do Botafogo, Espaco Lonier. 02 de Fevereiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. -

A intertemporada do Botafogo começou com parte do elenco fora das atividades comandadas pela comissão técnica principal. Cinco jogadores, afinal, realizam treinamentos em horário alternativo no Espaço Lonier e vivem cenários distintos, mas todos com o futuro em aberto no clube.

Entre eles está Newton, que pode ser o primeiro a deixar o Alvinegro. O volante negocia uma transferência para o São Paulo em uma possível troca envolvendo o zagueiro Ferraresi, atualmente emprestado pelo clube paulista. Os defensores Ythallo e Caio Roque também não fazem parte do grupo principal neste momento, segundo o “ge”, em publicação desta sexta-feira (3/7).

LEIA MAIS: São Paulo e Botafogo acertam troca de Ferraresi e Newton

Contratado nesta temporada, Ythallo é um dos nomes que pode sair por empréstimo para ganhar sequência e aumentar seu valor de mercado. Já Caio Roque, que pertence a outro clube e está emprestado ao Botafogo, tem seu estafe em busca de uma nova equipe.

No ataque, Nathan Fernandes e Joaquín Corrêa vivem situações diferentes. Nathan sofreu uma lesão logo nos primeiros dias de trabalho da atual comissão técnica e, mesmo recuperado, ainda não voltou a ser relacionado. Já Tucu recebeu algumas oportunidades com o técnico Franclim Carvalho, mas ainda não conseguiu se firmar e tenta convencer o treinador durante a intertemporada.

A lista de atletas que treinam em separado chegou a contar com o goleiro Neto, que rescindiu seu contrato em comum acordo com o Botafogo. Outro caso é o do zagueiro Bastos, que ainda não retornou das férias por conta de uma insatisfação envolvendo pendências financeiras. A expectativa, porém, era de que ele também integrasse esse grupo em horário alternativo após a reapresentação.

 

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