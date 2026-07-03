Saiba quais são os jogadores do Botafogo treinando em separado

A intertemporada do Botafogo começou com parte do elenco fora das atividades comandadas pela comissão técnica principal. Cinco jogadores, afinal, realizam treinamentos em horário alternativo no Espaço Lonier e vivem cenários distintos, mas todos com o futuro em aberto no clube.

Entre eles está Newton, que pode ser o primeiro a deixar o Alvinegro. O volante negocia uma transferência para o São Paulo em uma possível troca envolvendo o zagueiro Ferraresi, atualmente emprestado pelo clube paulista. Os defensores Ythallo e Caio Roque também não fazem parte do grupo principal neste momento, segundo o “ge”, em publicação desta sexta-feira (3/7).

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Contratado nesta temporada, Ythallo é um dos nomes que pode sair por empréstimo para ganhar sequência e aumentar seu valor de mercado. Já Caio Roque, que pertence a outro clube e está emprestado ao Botafogo, tem seu estafe em busca de uma nova equipe.

No ataque, Nathan Fernandes e Joaquín Corrêa vivem situações diferentes. Nathan sofreu uma lesão logo nos primeiros dias de trabalho da atual comissão técnica e, mesmo recuperado, ainda não voltou a ser relacionado. Já Tucu recebeu algumas oportunidades com o técnico Franclim Carvalho, mas ainda não conseguiu se firmar e tenta convencer o treinador durante a intertemporada.

A lista de atletas que treinam em separado chegou a contar com o goleiro Neto, que rescindiu seu contrato em comum acordo com o Botafogo. Outro caso é o do zagueiro Bastos, que ainda não retornou das férias por conta de uma insatisfação envolvendo pendências financeiras. A expectativa, porém, era de que ele também integrasse esse grupo em horário alternativo após a reapresentação.





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