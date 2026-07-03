Nagelsmann deixa a Alemanha após eliminação; Klopp é o favorito

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou nesta sexta-feira (3/7) a saída de Julian Nagelsmann do comando da seleção europeia. O treinador deixa o cargo após a eliminação da Alemanha para o Paraguai na Copa do Mundo, em derrota nos pênaltis ainda na fase de 16 avos de final, resultado que encerrou de forma precoce a campanha da tetracampeã mundial. Segundo a imprensa alemã, Jürgen Klopp é, dessa forma, o principal nome cotado para substituí-lo.

Nagelsmann assumiu a Alemanha em setembro de 2023, substituindo Hansi Flick e se tornando o técnico mais jovem da história da seleção. A missão era reconstruir uma equipe que vivia uma sequência de resultados ruins e recolocar o país entre os protagonistas do futebol mundial.

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Apesar de uma evolução no desempenho ao longo do ciclo e da classificação para a Copa do Mundo de 2026, a equipe voltou a decepcionar no principal torneio do planeta. A Alemanha avançou pela fase de grupos, mas encontrou um Paraguai muito organizado no mata-mata. Após empate por 1 a 1, os sul-americanos venceram a disputa por pênaltis e eliminaram os alemães, aumentando a pressão sobre o treinador.

A derrota representou mais um capítulo da crise da seleção alemã em Copas. Depois das eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022, a queda diante do Paraguai prolongou o jejum de campanhas de destaque e levou a DFB a optar por uma nova troca no comando técnico. Horas depois da reunião entre dirigentes e o treinador, oficializaram a saída.

Klopp na mira

Agora, a federação alemã vai atrás de Jürgen Klopp. Tal missão, porém, não será simples, já que sua atual empresa promete cobrar caro por sua rescisão. Klopp, afinal, trabalha como diretor global da Red Bull desde que deixou o Liverpool, ao fim de 2023/24, e possui contrato até 2029. Ao sair dos Reds, terminou seu trabalho como treinador, algo que pode ser reconsiderado para assumir a seleção, de acordo com o jornal “Bild”.

“A direção da DFB agora buscará conversar com Jürgen Klopp. Ele já sinalizou sua disposição em assumir o cargo”, confirmou a federação.

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