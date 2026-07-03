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Croata reconhece toque em gol anulado pelo VAR contra Portugal: &#8220;Muito azar&#8221;

TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Igor Matanovic #20 of Croatia argues with referee Espen Eskas during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Igor Matanovic #20 of Croatia argues with referee Espen Eskas during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images) -

Igor Matanovic comentou o lance que definiu a eliminação da Croácia na Copa do Mundo. Nesse sentido, o atacante participou da jogada que terminou com o gol anulado nos acréscimos da derrota por 2 a 1 para Portugal e explicou o que aconteceu no momento decisivo da partida.

Aos 57 minutos do segundo tempo, Gvardiol chegou a empatar o confronto, resultado que levaria a decisão para a prorrogação. No entanto, a arbitragem invalidou o lance após identificar que Matanovic tocou de cabeça na bola antes da sequência da jogada, o que colocou Pasalic em posição de impedimento.

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Croata concorda com decisão

A jogada começou com um cruzamento para a área. Matanovic desviou de cabeça, um defensor português ainda tocou na bola, que bateu em Pasalic antes de sobrar para o meio da área. Na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou mandando contra o próprio gol. O Croata, então, concordou que a bola teve contato com seu cabelo.

“Sinceramente, acho que senti um pequeno contato no cabelo. Perguntei ao árbitro, não tinha 100% de certeza se tinha tocado. Ele me falou que tem um chip na bola, que houve um pequeno contato e que, por isso, era impedimento”, disse Matanovic, na zona mista após o jogo.

“É difícil encontrar as palavras certas depois do jogo. Jogamos muito bem na segunda etapa e merecíamos mais. Ainda não vi o pênalti, mas se isso é marcado… Três gols, impedimento, bola na trave… Não tenho palavras, hoje tivemos muito azar”, completou o atacante croata.

Após a confirmação do gol em campo, o VAR iniciou a revisão. A arbitragem utilizou a tecnologia do chip instalado na bola para detectar o leve toque de Matanovic no início da jogada. O sistema registrou o contato, mesmo sem uma imagem conclusiva na transmissão, e confirmou que a jogada teve um novo início, o que caracterizou o impedimento de Pasalic.

“Os sensores conseguem detectar qualquer contato leve, exibido aos espectadores na transmissão como um ‘gráfico de batimento cardíaco’, e permitindo que os oficiais tenham um nível sem precedentes de dados para tomar decisões rápidas e precisas”, diz a explicação da Fifa.

Sequência da Copa do Mundo

Com a decisão, Portugal confirmou a vitória por 2 a 1, eliminou a Croácia da Copa do Mundo e garantiu vaga nas oitavas de final. Por fim, agora, a seleção portuguesa enfrentará a Espanha em busca de um lugar entre as oito melhores equipes do torneio.

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