Igor Matanovic comentou o lance que definiu a eliminação da Croácia na Copa do Mundo. Nesse sentido, o atacante participou da jogada que terminou com o gol anulado nos acréscimos da derrota por 2 a 1 para Portugal e explicou o que aconteceu no momento decisivo da partida.

Aos 57 minutos do segundo tempo, Gvardiol chegou a empatar o confronto, resultado que levaria a decisão para a prorrogação. No entanto, a arbitragem invalidou o lance após identificar que Matanovic tocou de cabeça na bola antes da sequência da jogada, o que colocou Pasalic em posição de impedimento.

+ Leia mais: Suíça é soberana, vence a Argélia e avança para as oitavas da Copa

Croata concorda com decisão

A jogada começou com um cruzamento para a área. Matanovic desviou de cabeça, um defensor português ainda tocou na bola, que bateu em Pasalic antes de sobrar para o meio da área. Na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou mandando contra o próprio gol. O Croata, então, concordou que a bola teve contato com seu cabelo.

“Sinceramente, acho que senti um pequeno contato no cabelo. Perguntei ao árbitro, não tinha 100% de certeza se tinha tocado. Ele me falou que tem um chip na bola, que houve um pequeno contato e que, por isso, era impedimento”, disse Matanovic, na zona mista após o jogo.

“É difícil encontrar as palavras certas depois do jogo. Jogamos muito bem na segunda etapa e merecíamos mais. Ainda não vi o pênalti, mas se isso é marcado… Três gols, impedimento, bola na trave… Não tenho palavras, hoje tivemos muito azar”, completou o atacante croata.

Após a confirmação do gol em campo, o VAR iniciou a revisão. A arbitragem utilizou a tecnologia do chip instalado na bola para detectar o leve toque de Matanovic no início da jogada. O sistema registrou o contato, mesmo sem uma imagem conclusiva na transmissão, e confirmou que a jogada teve um novo início, o que caracterizou o impedimento de Pasalic.

“Os sensores conseguem detectar qualquer contato leve, exibido aos espectadores na transmissão como um ‘gráfico de batimento cardíaco’, e permitindo que os oficiais tenham um nível sem precedentes de dados para tomar decisões rápidas e precisas”, diz a explicação da Fifa.

Sequência da Copa do Mundo

Com a decisão, Portugal confirmou a vitória por 2 a 1, eliminou a Croácia da Copa do Mundo e garantiu vaga nas oitavas de final. Por fim, agora, a seleção portuguesa enfrentará a Espanha em busca de um lugar entre as oito melhores equipes do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.