Em nota, Real Madrid rechaça interesse por Enzo Fernández

Em meio a boatos da imprensa, o Real Madrid divulgou na manhã desta sexta-feira (3/7) um comunicado onde rechaça a possibilidade de contratar o volante Enzo Fernández, do Chelsea (ING) e da seleção da Argentina. Via site oficial, os Merengues informaram que tais notícias veiculadas na mídia europeia não são verdadeiras.

A nota dá conta de que o Real não só não fez oferta ao Chelsea, como sequer possui intenção de prosseguir com a transferência. O clube espanhol, aliás, reitera a boa relação com a diretoria do time inglês, reconhecendo também o talento e qualidade de Enzo.

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Por fim, o Real Madrid lamenta a veiculação dos boatos sobre a possível transferência, afirmando que as mesmas podem gerar problemas para todas as partes, incluindo clubes e o próprio jogador. Recentemente, o empresário de Enzo, o também argentino Javier Pastore, revelou que avaliava opções para uma saída do Chelsea. No entanto, o foco atual é a disputa da Copa do Mundo. Nesta terça, a Argentina joga contra Cabo Verde pela 16 avos de final.

Confira a nota do Real Madrid

“À luz das recentes notícias e declarações sobre o alegado interesse do Real Madrid C.F. no jogador Enzo Fernández, o clube deseja esclarecer que não tomou nenhuma medida – direta ou indireta – para contratar o referido jogador, nem tem qualquer intenção de prosseguir com tal transferência.

O Real Madrid deseja expressar o seu máximo respeito por Enzo Fernández – um grande jogador cuja carreira e qualidade são amplamente reconhecidas – bem como pelo Chelsea FC, clube com o qual mantém uma excelente relação institucional.

Precisamente por respeito a uma entidade como o Chelsea FC e em consonância com os princípios de lealdade institucional que sempre nortearam a conduta do Real Madrid, o clube considera necessário refutar categoricamente essas especulações, que são infundadas e não refletem a realidade.

O Real Madrid lamenta que, apesar dos fatos claros e da ausência de qualquer ação por parte do clube, continuem a circular notícias que não correspondem à realidade; tais notícias servem apenas para gerar confusão entre os torcedores e prejudicar desnecessariamente as entidades e os indivíduos envolvidos.”

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