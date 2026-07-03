Conheça a tecnologia que “garantiu” a classificação de Portugal às oitavas de final

No último minuto dos descontos, a Croácia fez o gol que levaria o jogo contra Portugal para a prorrogação. Gvardiol mandou para o fundo da rede e renovou a esperança de seu país pela classificação para as oitavas de final. Mas a tecnologia impediu. Graças ao novo sistema implementado na bola Trionda, usada na Copa do Mundo 2026, o gol foi anulado por impedimento para desespero dos croatas e alívio dos portugueses, que venceram por 2 a 1 na noite desta quinta (2).

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Mas, afinal, como funciona esta tecnologia?

A Trionda, lançada pela Adidas em setembro de 2025, possui uma tecnologia chamada Connected Ball (Bola Conectada, em português), sistema desenvolvido em conjunto com a Kinexon. A bola tem um chip capaz de fazer uma telemetria, assim como ocorre em carros de Fórmula 1.

Além de fornecer centenas de dados por segundo, incluindo toques na bola, ele gera sinal para 12 câmeras instaladas nos estádios da Copa para análise do VAR, inclusive o sistema da linha do gol e do impedimento semiautomático. Para que o sistema funcione, as equipes responsáveis carregam todas as bolas usadas na Copa na tomada, como se fossem aparelhos de telefone celular.

Assim, desta maneira, a bola registrou um leve toque de Matanovic ao cabecear a bola. Esta jogada deixou Pasalic, que deu o passe para o gol de Gvardiol, em impedimento. O VAR recebeu esta informação e avisou ao árbitro de campo, que anulou o gol.

A arbitragem já havia usado esse recurso na jogada do quarto gol da Suécia na vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia, ainda pela fase de grupos. A tecnologia detectou um toque sutil de Isak no passe para Svanberg, o suficiente para tirá-lo do impedimento.

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