Clube japonês lança camisa celebrando 30 anos de laços com o Grêmio

O Kawasaki Frontale, da J.League, voltou a olhar para a própria história e resgatou uma das marcas de sua origem. O clube japonês apresentou o uniforme da temporada 2026/27 inspirado na tradicional camisa tricolor utilizada durante os primeiros anos da parceria com o Grêmio. A homenagem relembra o período em que a equipe ficou conhecida como o “Grêmio do Japão”.

O lançamento faz parte das comemorações pelos 30 anos da transformação do antigo Fujitsu FC em Kawasaki Frontale. O Azulão explicou, desse modo, que o uniforme representa a determinação em seguir construindo novas conquistas sem esquecer as próprias origens. Ao mesmo tempo, a camisa devolve ao torcedor as cores azul, preto e branco, que marcaram uma fase histórica da instituição e permanecem vivas na memória da torcida.

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Parceria com o Grêmio mudou a identidade do clube

A ligação entre Grêmio e Kawasaki Frontale começou em 1997, quando dirigentes japoneses buscaram o clube gaúcho como referência para profissionalizar o projeto esportivo. O sucesso gremista no Japão, impulsionado pelo título mundial de 1983 e pelas excursões realizadas no país, abriu caminho para uma parceria inédita. A partir daquele momento, o então Fujitsu FC passou a utilizar uniforme tricolor e escudo semelhante ao do Grêmio. Dessa forma, o nome batizado de Kawasaki Frontale.

“Mais do que um clube, o uniforme representa nossa força de vontade em continuar lutando pela vitória e mantendo as memórias vivas e sempre presentes em nossos corações de nossa jornada de 30 anos”, informa a nota no site oficial do clube kanagawano.

Além da identidade visual, o intercâmbio também aconteceu dentro de campo. Jogadores brasileiros, como Tinga e Valdiney defenderam a equipe japonesa durante o período da parceria. Com isso, o clube ganhou projeção nacional e fortaleceu sua estrutura esportiva. A colaboração permaneceu até o ano 2000, quando o Kawasaki passou a utilizar um escudo próprio, embora mantivesse viva a influência deixada pelo Tricolor Gaúcho.

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