Fifa banca decisão de Raphael Claus e vê diferença para lance de Messi

A expulsão de Folarin Balogun na vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, que garantiu a classificação da equipe às oitavas de final da Copa do Mundo, dividiu opiniões. Apesar das críticas ao árbitro brasileiro Raphael Claus, a comissão de arbitragem da Fifa respaldou a decisão tomada em campo. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o lance ocorreu aos 18 minutos do segundo tempo. Depois de marcar o primeiro gol da partida, Balogun acertou o tornozelo de Muharemovic em uma disputa de bola. Claus recebeu o chamado do VAR, revisou a jogada no monitor e aplicou o cartão vermelho ao atacante norte-americano.

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Comparações com lance de Messi

A expulsão gerou comparações com uma entrada de Lionel Messi na partida entre Argentina e Argélia, pela primeira rodada da Copa. Na ocasião, o argentino não recebeu sequer cartão, o que provocou questionamentos nas redes sociais e entre torcedores.

Nos bastidores, porém, a comissão de arbitragem da Fifa entende que os lances apresentam diferenças importantes. A avaliação é de que Balogun utilizou força excessiva, fator suficiente para justificar a expulsão. A torção sofrida por Muharemovic reforça essa interpretação, segundo integrantes da entidade.

O lance de Messi também passou por análise interna. No dia seguinte ao confronto entre Argentina e Argélia, o chefe de arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina, incluiu a jogada entre os vídeos avaliados com os árbitros que atuam na competição. Após a partida, o técnico dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, criticou a decisão de Raphael Claus.

“Para mim, é sobre ver intenção. Se a intenção é de machucar o oponente, tudo bem, mas se estiver lutando pela bola e seu pé aterrissa (no adversário)… É um pouco ruim de se ver, mas não foi intencional. Para mim nunca poderia ser para cartão vermelho”, disse.

Ainda assim, a comissão da Fifa manteve o entendimento de que a entrada de Balogun, apesar de acidental, teve intensidade suficiente para resultar em expulsão. Como comparação, a entidade citou o cartão vermelho aplicado ao volante Madibo, do Qatar, pela falta sobre Koné, do Canadá. Naquele lance, também considerado sem intenção, o canadense sofreu uma grave fratura na perna.



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