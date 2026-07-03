Conheça Tore Andre Flo, o “Haaland dos anos 90” e carrasco do Brasil

O porte físico, o faro de gols e o sucesso no futebol inglês não são privilégios somente de Erling Haaland na história da Noruega. Décadas atrás, o país também celebrava um artilheiro que foi, inclusive, carrasco do Brasil. Trata-se de Tore Andre Flo, que brilhou pelo Chelsea e anotou três gols sobre o time de Zagallo.

O primeiro encontro com a Seleção foi em 1997, em um amistoso. O banho de bola dos noruegueses deu indícios do que viria na Copa do ano seguinte. Tore Andre Flo marcou duas vezes na vitória por 4 a 2. Já no Mundial, mais um triunfo – agora por 2 a 1, com outro gol da fera além de um pênalti sofrido. É verdade que o confronto foi o último da fase de grupos, e o Brasil já estava classificado para as oitavas.

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Com 1,93m, o ex-atacante tem quase a mesma altura de Haaland (1.95m). No entanto, era mais magro, se movimentava um pouco mais fora da área e tinha o jogo aéreo como principal arma. Ainda assim, não chegou nem perto do nível de seu sucessor. Afinal, Flo fez 210 gols na carreira (50 deles pelo Chelsea, em sua melhor fase). O craque do Manchester City, por sua vez, já soma mais de 350 e tem apenas 25 anos. Por isso, é considerado um fenômeno da geração.

“Haaland é o melhor”

Hoje com 52 anos, o ex-atacante se aposentou em 2012 e trabalha como treinador do sub-17 da Noruega. Em entrevistas recentes, não teve dúvidas em afirmar que considera Haaland o melhor centroavante do mundo.

“Eu o classifico no topo, como número 1. Acho que ele (Haaland) é o melhor. Não é o melhor em cada aspecto do jogo, mas quem se importa se ele é quem marca os gols e garante as vitórias? O jeito que ele se move, o quão forte e afiado ele é… quando empurra o defensor para ganhar espaço, é muito difícil de pará-lo”, analisou Tore Andre Flo. “Se você pará-lo, acaba deixando espaço para os outros, porque é necessário mais de um bom defensor para contê-lo”.

Além do camisa 9, a Noruega tem outros jogadores de renome no ataque para tentar supreender o Brasil, neste domingo (5), às 17h, em Nova Jersey. São eles: Odegaard (Arsenal-ING), Nusa (RB Leipzig-ALE) e Sørloth (Atlético Madrid).

Quem vencer, terá a Inglaterra ou o México pela frente nas quartas de final da Copa do Mundo.

A carreira de Tore Andre Flo

Sogndal-NOR (1993-94)

Tromso-NOR (94-95)

Brann-NOR (96-97)

Chelsea-ING (97-2000)

Rangers-ESC (2000-02)

Sunderland-ING (02-03)

Siena-ITA (03-05)

Valerenga-NOR (05-06)

Leeds United-ING (06-08)

MK Dons-ING (08-09)

Songndal-NOR (2011-2012)

Seleção da Noruega (1995-2004) – 76 jogos e 23 gols