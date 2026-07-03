EDIÇÃO DIGITAL
O jornal mais irreverente do Rio direto no seu computador, celular e tablet.
Acesse já!
Últimas notícias
Geral
Polícia
De responsa
Mundo e Tecnologia
Saúde
Imóveis
Alô Comunidade
Esportes
Botafogo
Flamengo
Fluminense
Vasco
Celebridades e TV
Home
Carnaval
ASSINE JÁ!
Home
Últimas notícias
Horóscopo
Carnaval
Esportes
Celebridades & TV
Gata da Hora
buscar
Jogada10
Substituta de Juliana Paes na Viradouro tem affair com jogador do Palmeiras
Por
Jogada10
Publicado às 11h37 de 03/07/2026
Substituta de Juliana Paes na Viradouro tem affair com jogador do Palmeiras -
Jogada10
Paulinho aproveitou a pausa durante a Copa do Mundo para voltar ao Rio de Janeiro e surgiu ao lado de Bellinha Delfim
As mais lidas
Recomendadas