Fortaleza avalia vender mando de campo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil

O Fortaleza estuda vender o mando de campo da partida contra o Palmeiras, válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o confronto está marcado para o dia 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, mas pode acontecer na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). A informação é do portal ” Diário do Nordeste”.

Caso conclua a negociação, o clube receberá cerca de R$ 2,2 milhões. A possibilidade surgiu em meio ao cenário financeiro enfrentado pela diretoria, que busca alternativas para reforçar o caixa.

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Dessa forma, o Tricolor do Pici analisa a venda do mando justamente por considerar o impacto financeiro da operação. A expectativa é de que o valor ajude a aliviar as contas do clube neste momento da temporada.

A diretoria também leva em conta o baixo público registrado nos jogos como mandante ao longo da temporada. Afinal, a queda para a Série B no ano passado ainda reflete na presença da torcida nas arquibancadas. Na última terça-feira (2), por exemplo, apenas 8.482 torcedores acompanharam a vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, na Arena Castelão.

Apesar das conversas, a diretoria ainda não oficializou o pedido de mudança do local da partida junto à CBF. Nesse sentido, o confronto segue confirmado, por enquanto, na Arena Castelão.

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