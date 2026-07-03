Neymar está fisicamente pronto para atuar durante os 90 minutos por Brasil na Copa do Mundo. A garantia foi dada por Carlo Ancelotti, que também fez questão de destacar a postura do camisa 10 desde o retorno aos gramados. Embora o atacante tenha estreado no Mundial após se recuperar de lesão e permanecido no banco na vitória sobre o Japão, o treinador italiano afirmou que o comportamento do jogador tem sido exemplar.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Ancelotti revelou que não existe mais limitação física para Neymar.

“Sim. Ele pode jogar 90 minutos.”

O treinador reconheceu que o atacante não está satisfeito por permanecer entre os reservas, mas ressaltou que isso nunca se transformou em problema dentro da delegação. Pelo contrário. Segundo Ancelotti, Neymar tem demonstrado profissionalismo e comprometimento durante toda a preparação.

“Ele não está conformado, mas está se comportando muito bem. Está treinando muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros. É um caráter importante na equipe porque tem qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito contente com ele. E obviamente ele quer jogar, como sempre jogou”, explicou.

Ancelotti ainda explicou que o camisa 10 nunca pediu para ser escalado. Para o italiano, porém, a vontade de atuar faz parte da mentalidade de qualquer grande atleta e representa um aspecto positivo dentro do elenco.

Ancelotti explica jeito tímido de comemorar

Além de comentar a situação de Neymar, o treinador respondeu sobre a ausência de comemoração no gol decisivo de Gabriel Martinelli, marcado nos minutos finais da partida. Bem-humorado, Ancelotti brincou com a própria idade antes de justificar a cautela.

“Eu não posso correr porque rompo o joelho. Eu tenho 67 anos.”

Na sequência, explicou que sua experiência no futebol o impede de celebrar antes do apito final.

“E para mim o jogo nunca acaba. Quando Martinelli marcou o gol, faltavam alguns minutos para o fim. Então eu não posso comemorar. Porque já me passou muitas vezes isso, de um jogo que eu pensava que já tinha acabado terminar mal”, disse.

Agora, o foco está totalmente voltado para o duelo contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Ancelotti classificou o confronto como um dos maiores desafios da competição e destacou a qualidade do adversário, especialmente de Erling Haaland.

“Neste ponto da Copa, todas as partidas são duras. Em um mata-mata entram em jogo muitos fatores, não só aspectos técnicos, de estratégia, mas também aspectos mentais. A Noruega é uma boa equipe, com bons jogadores. O Haaland é um dos melhores jogadores do mundo. Sempre é difícil. Mas estamos confiantes de que teremos um bom jogo”, finalizou.

Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (05/7), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. O vencedor garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

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