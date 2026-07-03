Botafogo detalha processo de recuperação de Kaio Pantaleão

Fora de ação desde 1º de outubro de 2025, quando sofreu um rompimento multiligamentar do joelho esquerdo, o zagueiro Kaio Pantaleão segue o trabalho de recuperação para voltar a atuar pelo Botafogo. O Glorioso, então, divulgou como o departamento do Núcleo de Saúde e Performance do clube vem agindo para reabilitar o defensor o mais rápido possível.

“O trabalho de recuperação principalmente de cruzado, que é um trabalho de longo prazo, é um trabalho integrado: nutrição, psicologia, enfermagem, fisiologia, enfim. A gente faz todo um controle de carga de forma progressiva. Assim, vamos fazendo a readaptação dele de forma progressiva. Antes de ir para o campo, tem a parte de preparação física também”, disse Fábio Azevedo, coordenador de fisioterapia do clube.

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O progresso na recuperação de Kaio Pantaleão é notável. Dessa forma, a fisioterapia do Botafogo realiza diversos testes com o jogador, até para saber como andam as melhorias no joelho operado.

“É, o Kaio Pantaleão, nosso zagueiro, sofreu uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, então já está na fase de ganho de força, correção da simetria de um membro para o outro, já estamos explorando a potência dele, a absorção do impacto dessa rigidez, como o joelho dele está se comportando. Estamos analisando isso e já está tendo um progresso. Começamos leve trabalhos de desaceleração. E ele já está iniciando um trabalho com a fisioterapia no campo, é um trabalho integrado”, afirmou Augusto Rédua, preparador físico de academia.

Zagueiro celebra retorno ao campo

Kaio, então, se pronunciou no material divulgado pelo Botafogo, celebrando sua melhora gradual. Afinal, para ele, só o fato de retornar aos campos já o deixa feliz e ansioso para finalizar sua recuperação.

“Muito feliz. A melhora vem a cada dia. A gente sabe que é difícil ficar muito tempo parado. Mas só de voltar a campo agora estou muito feliz, não vejo a hora de voltar. Esse processo vai passar. Estou aí e pode contar comigo”, disse o jogador.

A última partida de Kaio Pantaleão foi em 1º de outubro de 2025, quando o Botafogo venceu o Bahia por 2 a 1, pela 26ª rodada do Brasileirão. Desde então, lá se vão longos 275 dias de recuperação. O Fogão, porém, não divulgou a expectativa de retorno do jogador às partidas oficiais.

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