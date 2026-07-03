CazéTV supera Globo e SBT em crescimento de audiência na Copa do Mundo 2026

Em meio à polêmica envolvendo a publicidade de bets, a CazéTV é a única entre as principais detentoras dos direitos de transmissão da Copa do Mundo 2026 no Brasil a aumentar a audiência em todos os jogos da Seleção. O canal registrou crescimento acumulado de 66%, enquanto Globo e SBT terminaram o período com avanço de apenas 4% em relação à estreia.

Os dados levam em consideração os maiores índices de audiência divulgados por cada empresa. Como as plataformas utilizam metodologias diferentes de medição — a CazéTV contabiliza dispositivos conectados simultaneamente, enquanto Globo e SBT adotam os dados do Ibope na Grande São Paulo —, a comparação considera a evolução percentual de cada veículo, e não os números absolutos.

A trajetória da CazéTV, de acordo com os números, é de crescimento contínuo. Contra Marrocos, o canal alcançou pico de 12,7 milhões de dispositivos conectados simultaneamente. Em seguida, subiu para 16,2 milhões diante do Haiti, alta de 28%.

Depois, a vitória sobre a Escócia elevou o pico para 18,4 milhões de dispositivos, acumulando crescimento de 45%. Já no duelo contra o Japão, que garantiu a classificação brasileira às oitavas de final, a plataforma atingiu seu maior resultado na competição até o momento: 21,1 milhões de dispositivos conectados simultaneamente, 66% acima da estreia.

Globo e SBT apresentam queda em jogo contra o Japão

Já a Globo apresentou um comportamento diferente. A emissora marcou 34 pontos de audiência na Grande São Paulo contra Marrocos e repetiu o índice diante do Haiti. O melhor desempenho veio na terceira rodada, contra a Escócia, quando alcançou 39 pontos. No entanto, caiu para 35,2 pontos na partida contra o Japão e encerrou a fase de grupos com crescimento acumulado de 4%.

O SBT também oscilou ao longo da campanha brasileira. A emissora passou de 12,2 pontos na estreia para 13 pontos diante do Haiti e chegou ao pico de 14,5 pontos contra a Escócia. Entretanto, recuou para 12,7 pontos no confronto com o Japão, terminando a primeira fase igualmente com alta de apenas 4% sobre o primeiro jogo.

A CazéTV é o único canal do Brasil a ter os direitos integrais de todos os 104 jogos da Copa do Mundo 2026.

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