Cristiano Ronaldo preferiu não comentar se disputa a última Copa do Mundo da carreira. Afinal, após a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Croácia, na quinta-feira (2), o atacante evitou responder sobre o futuro na seleção e concentrou as atenções na classificação para as oitavas de final do torneio.

“O futuro do Cristiano não é importante agora neste momento. Falarei… terei tempo, depois de ganhar ou de perder, falarei com a minha família e depois tomarei a decisão da melhor maneira. Já não tomo decisões com cabeça quente, agora é tudo com calma. Agora, é desfrutar do dia de hoje, que foi uma exibição muito boa para os portugueses, porque conseguimos passar às oitavas de final”, disse ao canal português “Sport tv”.

Horas antes da partida, Kátia Aveiro, irmã do camisa 7, afirmou, em entrevista à “Sport TV”, que esta deve ser a despedida de Cristiano das Copas do Mundo. Aos 41 anos, o craque disputa a sexta edição do torneio, mas ainda não confirmou quando pretende encerrar a trajetória com a seleção portuguesa.

“Pela informação que tenho, podem se despedir, porque eu acredito que esta é (sua última Copa do Mundo). Então aproveitem. Acredito que não é ainda hoje que vão se despedir (dele), mas está breve. Eu acredito muito que esta é a despedida. Por isso, aproveitem muito que vai ser difícil encontrar alguém (igual). Não estou a falar (de aposentadoria) da seleção de Portugal. A informação que tenho de fonte segura, acredito que é the last dance (a última dança em inglês). Então, vamos aproveitar”, afirmou.

2030 pode ser uma possibilidade

A possibilidade de uma participação no Mundial de 2030, que terá Portugal como uma das sedes, ainda permanece em aberto. Caso decida seguir na seleção, Cristiano poderá disputar a competição aos 45 anos.

Na atual Copa do Mundo, o atacante já alcançou marcas históricas. ele se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes do torneio e ultrapassou Eusébio para assumir a liderança isolada da artilharia de Portugal em Mundiais, com 11 gols. Na vitória sobre a Croácia, o camisa 7 converteu um pênalti, marcou o primeiro gol da virada portuguesa e recebeu o prêmio de melhor jogador da partida.

“É sempre assim, jogo a jogo, há coisas boas e coisas ruins. Avaliar o que fizemos de mau para não repetir. Do meu ponto de vista, a equipe jogou bem. Tínhamos de saber sofrer. Para ganhar uma competição desta magnitude, temos de saber sofrer. Foi um jogo muito interessante para os espectadores. Controlamos bastante o jogo na primeira parte, a segunda foi mais caótica”, frisou.

“Eles marcaram, nós entramos um bocadinho em estresse, mas o desbloqueio emocional veio quando marcamos o pênalti. A partir daí, o jogo foi mais fácil. Ainda tivemos algumas dificuldades, mas a competição é isto e é continuar. Agora é descansar para o próximo jogo”, acrescentou.

Por fim, Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O clássico acontece na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos.



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