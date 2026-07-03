Atlético pode perder Igor Gomes de graça no fim da temporada

O futuro de Igor Gomes no Atlético está cada vez mais distante da Cidade do Galo. O meia entrou nos últimos seis meses de contrato e, desde esta janela, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe para deixar o clube sem custos ao término da temporada. Enquanto isso, a diretoria trabalha para negociar o jogador ainda neste período de transferências, evitando perdê-lo gratuitamente no fim do vínculo. Embora o alvinegro já tenha recebido consultas de outros clubes, nenhuma conversa evoluiu para uma proposta oficial até o momento.

Sem espaço nos planos do técnico Eduardo Domínguez, Igor Gomes praticamente desapareceu das opções do elenco principal. A última atuação do camisa 17 aconteceu no dia 29 de abril, na derrota para o Cienciano, pela Sul-Americana. Na ocasião, começou como titular, mas foi substituído ainda no intervalo. Desde então, o meia não voltou a disputar uma partida oficial pelo Galo.

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Atlético aguarda propostas pelo meia

Contratado em 2023 após o encerramento do contrato com o São Paulo, o meia acumulou números importantes durante sua passagem pelo clube mineiro. Ao todo, disputou 173 partidas, marcou 11 gols, distribuiu 11 assistências e participou das conquistas de três títulos do Campeonato Mineiro. Apesar da sequência construída nos primeiros anos, perdeu espaço com a chegada de Eduardo Domínguez e viu sua participação diminuir consideravelmente em 2026.

Caso permaneça no Atlético até dezembro, Igor Gomes ficará livre para deixar o clube sem qualquer compensação financeira. A legislação brasileira permite que atletas assinem pré-contrato nos seis meses finais de vínculo, desde que o acordo seja formalizado conforme as normas da Lei Geral do Esporte e registrado junto às entidades competentes. Assim, o Galo tenta acelerar uma negociação para evitar uma saída gratuita e abrir espaço no elenco para a próxima temporada.