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Atlético pode perder Igor Gomes de graça no fim da temporada

Atlético pode perder Igor Gomes de graça no fim da temporada
Atlético pode perder Igor Gomes de graça no fim da temporada -

O futuro de Igor Gomes no Atlético está cada vez mais distante da Cidade do Galo. O meia entrou nos últimos seis meses de contrato e, desde esta janela, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe para deixar o clube sem custos ao término da temporada. Enquanto isso, a diretoria trabalha para negociar o jogador ainda neste período de transferências, evitando perdê-lo gratuitamente no fim do vínculo. Embora o alvinegro já tenha recebido consultas de outros clubes, nenhuma conversa evoluiu para uma proposta oficial até o momento.

Sem espaço nos planos do técnico Eduardo Domínguez, Igor Gomes praticamente desapareceu das opções do elenco principal. A última atuação do camisa 17 aconteceu no dia 29 de abril, na derrota para o Cienciano, pela Sul-Americana. Na ocasião, começou como titular, mas foi substituído ainda no intervalo. Desde então, o meia não voltou a disputar uma partida oficial pelo Galo.

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Atlético aguarda propostas pelo meia

Contratado em 2023 após o encerramento do contrato com o São Paulo, o meia acumulou números importantes durante sua passagem pelo clube mineiro. Ao todo, disputou 173 partidas, marcou 11 gols, distribuiu 11 assistências e participou das conquistas de três títulos do Campeonato Mineiro. Apesar da sequência construída nos primeiros anos, perdeu espaço com a chegada de Eduardo Domínguez e viu sua participação diminuir consideravelmente em 2026.

Caso permaneça no Atlético até dezembro, Igor Gomes ficará livre para deixar o clube sem qualquer compensação financeira. A legislação brasileira permite que atletas assinem pré-contrato nos seis meses finais de vínculo, desde que o acordo seja formalizado conforme as normas da Lei Geral do Esporte e registrado junto às entidades competentes. Assim, o Galo tenta acelerar uma negociação para evitar uma saída gratuita e abrir espaço no elenco para a próxima temporada.

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