Cartão vermelho de Folarin Balogun vira prêmio e garante pizza grátis a torcedores dos EUA

A expulsão de Folarin Balogun na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, acabou beneficiando milhares de torcedores norte-americanos. Isso porque o cartão vermelho do atacante ativou uma promoção especial da Domino’s Pizza, que distribui prêmios para participantes cadastrados previamente na campanha.

Antes mesmo do início do Mundial, a rede de pizzarias lançou a ação intitulada “Pizzas de Emergência para Cartão Vermelho”. A iniciativa previa que, caso qualquer jogador da seleção dos Estados Unidos fosse expulso durante a competição, até 63.371 torcedores inscritos seriam sorteados para receber uma pizza média com duas coberturas. Além disso, os demais participantes ganhariam um cupom de 20% de desconto em produtos selecionados.

“Com certeza não estamos torcendo por uma. Mas se os EUA levarem um cartão vermelho, nada como uma pizza grátis para amenizar um pouco a situação”, afirmou a rede de pizzarias em comunicado.

Em campo, Balogun abriu o placar na vitória por 2 a 0 que garantiu a classificação dos anfitriões às oitavas de final. No entanto, aos 19 minutos do segundo tempo, o atacante acertou o tornozelo do zagueiro Tarik Muharemovic. Após recomendação do VAR, o árbitro brasileiro Raphael Claus analisou o lance e aplicou o cartão vermelho.

Dessa forma, os Estados Unidos terminaram a partida com um jogador a menos e perderam Balogun para o confronto das oitavas de final contra a Bélgica. Enquanto isso, os torcedores que se cadastraram na promoção até o prazo final de 10 de junho receberão os cupons por e-mail sem precisar realizar qualquer procedimento adicional.

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