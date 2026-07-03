Raphinha volta a treinar no Brasil, mas segue fora contra a Noruega

A Seleção Brasileira deu mais um passo na preparação para enfrentar a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na manhã desta sexta-feira (03/7), em Nova Jersey. A principal novidade foi a presença de Raphinha nas atividades com o restante do elenco.

O atacante participou dos trabalhos no gramado pela primeira vez desde a lesão muscular, embora já esteja descartado para o confronto de domingo (05/7), às 17h (de Brasília). A expectativa da comissão técnica é tê-lo à disposição apenas em uma eventual disputa das quartas de final.

Durante a atividade, Raphinha esteve integrado ao grupo e participou, inclusive, do tradicional corredor formado pelos companheiros. O retorno representa mais um avanço no processo de recuperação do camisa 11, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante a vitória sobre o Haiti, ainda na fase de grupos do Mundial.

Calor é protagonista nos treinos do Brasil

Enquanto isso, Carlo Ancelotti manteve o planejamento adotado desde a chegada aos Estados Unidos. Apesar da forte onda de calor que atinge a região de Nova Jersey, a comissão técnica preferiu não alterar o horário do treinamento. A estratégia é justamente acostumar os jogadores às condições climáticas que encontrarão no duelo decisivo contra os noruegueses.

A atividade começou com o tradicional aquecimento no gramado. Em seguida, os jogadores participaram de duas rodas de bobinho em clima descontraído, antes do início dos trabalhos táticos previstos pela comissão técnica.

Assim como nos últimos dias, o calor voltou a ser um dos protagonistas da preparação brasileira. A sensação térmica se aproximou dos 40°C durante o treinamento, cenário semelhante ao esperado para o confronto de domingo. Por isso, além do controle físico dos atletas, a comissão intensificou os protocolos de hidratação e recuperação para minimizar os efeitos das altas temperaturas.

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