Grêmio x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio volta a campo neste sábado (4), às 19h (de Brasília), para enfrentar a Chapecoense em amistoso preparatório para a retomada da temporada. A bola rola no Estádio Gigante do Norte, em Sinop (MT). A partida marca o segundo compromisso do Tricolor Gaúcho durante a intertemporada, desse modo focando na volta do Brasileirão.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Grêmio no YouTube

Como vem o Grêmio

O Grêmio chega motivado após a vitória sobre o Cascavel no primeiro amistoso da pausa para a Copa do Mundo. Aliás, o resultado teve Carlos Vinícius como um dos destaques da equipe. O técnico Luís Castro deve aproveitar mais uma vez a partida para dar ritmo ao time considerado titular, enquanto busca consolidar a formação ideal para a sequência da temporada.

Além disso, o treinador pode contar novamente com Villasanti e Braithwaite, que aparecem como opções para reforçar a equipe. O amistoso também serve para testar alternativas e aumentar a minutagem dos principais jogadores antes da retomada oficial das competições.

Como vem a Chapecoense

A Chapecoense também utiliza o duelo como preparação para a continuidade da temporada. Nesse sentido, o amistoso representa uma oportunidade para o técnico Rafael Lacerda observar a evolução da equipe e ajustar detalhes táticos antes da retomada do Brasileirão. No momento, a equipe vive uma situação complicada na lanterna da tabela.

Enquanto busca ganhar ritmo de jogo, a equipe catarinense pretende aproveitar o confronto para elevar o nível de competitividade. A tendência, desse modo, é que o treinador utilize uma formação próxima da considerada titular. Em seguida, deve avaliar o desempenho ao longo dos 90 minutos. O clube, no entanto, conta com o desfalque de Carvalheira, que sofreu uma grave lesão no joelho e está fora da temporada.

GRÊMIO x CHAPECOENSE

Amistoso

Data: 04/07/2026 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Gigante do Norte, Sinop (MT)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Nardoni, Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

CHAPECOENSE: Anderson; Everton, Rafael Thyere, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Bruno Matias, Giovanni Augusto (David) e Max; Ênio, Bolasie e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

Árbitro: ainda a definir.

Assistentes: ainda a definir.